Ak Parti kampanyası ve referandum rüzgarı

Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Ak Parti'nin dün Ankara Arena'da start verdiği referandum kampanyasına ilişkin izlenimlerini paylaştı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Çok sayıda kongre izledim, onları aratmayacak özellikle dışarıda coşkulu bir kalabalık vardı. Salona girmeyip dönenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

İçeride gençlerin ağırlığı ise hemen fark ediliyordu.

Bir de AK Parti'nin toplumla buluşmasının simgesel ismi olan ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnirken 15 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la şehit düşen Erol Olçok'un fotoğrafları dikkat çekiyordu.

Erol Olçok, o sıcak bakışıyla tüm salona "yola devam" diyordu.

Onun sıcaklığını küçük kız çocuğu Ecem Su'nun tanıtım filminden yükselen sesi tamamladı:

"Aydınlık bir gelecek için evet" Salonu ayağa kaldıran bu ses, çocuklar ve gençlerle sistemi değiştiren referandum arasındaki sıcak bağın ilk işaretiydi.

Başbakan Binali Yıldırım da salonu selamladıktan sonra söze çocuklar ve gençlerle kurulan bu bağla başladı. Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in çocuklarla ilgili şiirlerini okudu ve onlara seslendi:

"Siz hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesisiniz. Bu baharın muştusunu siz taşıyorsunuz çocuklar. Ey çocuklar... Ne güzel söylemiş üstat Necip Fazıl, 'Annesi gül koklasa ağzı gül kokacak çocuk' Ne güzel demiş Nazım Hikmet...

'Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne...' Sevgili Ecemsu Gümüş... İşte şu muhteşem kadro yarınları inşa edecek."

Salonda çocuklarla birlikte bir isim daha ayakta alkışladı...

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