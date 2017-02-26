Alparslan’ın ‘Elif’i kayıtlardan silindi

FETÖ’nün Danıştay suikastı kumpasında akıl almaz bir tahrifatı daha tespit edildi. Danıştay sanığı Aslan’ın 497 kez şüpheli görüşme yaptığı ‘Elif’ adıyla kayıtlı numara ile ilgili sorgusunun tutanakta hiç yer almadığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın emniyet ifade tutanağında tahrifat yaptığı tespit edildi. Ankara TEM görevlilerinin, Arslan'ın cep telefonuna el koyduktan sonra belki de Danıştay saldırısının çözülmesini sağlayacak en basit işlemi dahi yapmadığı tespit edildi. Danıştay soruşturmasına bakan polislerin, Arslan'ın saldırıyı gerçekleştirmeden önce kritik mesajlar attığı, mesajlar aldığı ve görüştüğü 'Elif' ismiyle kayıtlı numarayla ilgili emniyet sorgusu sırasındaki soruyu eksik bıraktığı, Arslan'ın cevabına ise tutanakta hiç yer vermedikleri ortaya çıktı. Skandalın bu kadarla kalmadığı ve FETÖ'cü polislerin şüpheli numarayı hiç araştırmadığı ortaya çıktı. Adli kaynaklar, bu numaranın arandığı takdirde hattı kullanan kişinin Ankara'nın hangi ilçesinde olduğunun rahatlıkla tespit edilebileceğine dikkat çekti.

Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006'da gerçekleşen ve Danıştay İkinci Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldüğü Danıştay saldırısından üç gün sonra Ankara TEM yetkilileri tarafından sorgulandı. Arslan'ın, Cumhuriyet gazetesinin bombalanması ve Danıştay saldırısının gerçekleştiği tarihlerde (5 Mayıs 2006-17 Mayıs 2006) "0 536 733 .. .." numaralı telefonla 497 defa görüştüğü kişiyle ilgili soru ifade tutanağına eksik yazıldı. Arslan'a sorulan soru "SORULDU: 0536 733 .. .. NUMARALI VE ELİF

... İSİMLİ ŞAHSA AİT CEP" ifadeleriyle yarım bırakılırken, Arslan'ın soruya verdiği cevap ise tutanakta hiç yer almadı. FETÖ'nün kara kutusu olan eski İstanbul İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ise Ankara'da görev yaptığı dönemde Danıştay soruşturmasına baktığı belirlendi.



BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Arslan'ın, Cumhuriyet gazetesinin 3 defa bombalanması ve Danıştay saldırısının yapıldığı süreçte "0 536 733 .. .." numaralı telefonu sıkça araması dikkat çekiyor. Arslan, 1 Şubat 2006-5 Mayıs 2006 arasında bu numarayla 14 defa görüşmüş. 5 Mayıs 2006, 10 Mayıs 2006 ve 11 Mayıs 2006'da Cumhuriyet gazetesi bombalanmış, 17 Mayıs 2006'da ise Danıştay saldırısı gerçekleşmişti. Arslan, söz konusu süreçte (6 Mayıs 2006-16 Mayıs 2006) "0 536 733 .. .." numaralı telefonla tam 497 defa görüşmüş.



KOD ADI ELİF

Arslan'ın, 16 Mayıs 2006'da Danıştay binasının önüne gelen ve keşif yapan "0 536 733 .. .." numaralı telefon hattını kullanan kişiye, "Tarkan işinize yarar mı?", "Bekliyorum..", "Bir eksiğin var mı?", "İçeride mi, dışarıda mı?", "Eksiğin var mı?", "Bilmiyorum yolcuyu görmeli miydim?", "Yanlış mı, doğru mu?", "Akşam yolcunun..", "Uygun yer mi?", "Uygun galiba..", "Neyi eksik yapıyorum?", "İçeride mi?", "Yolda o zaman" ve "Tekrar dönmek için geleyim mi?" şeklinde 14 mesaj attığı tespit edilmişti.



'KARDEŞİM' DEDİ BABASI BİLE YALANLADI

Alparslan Arslan, Ergenekon duruşmalarında bu numarayı kız kardeşi Elif Arslan'ın kullandığını iddia etti. Baba İdris Arslan, oğlunun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, oğlunun söz konusu süreçte kızıyla 497 defa görüşme yapmasının imkânsız olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan İdris Arslan, kızının 5-17 Mayıs 2006'da Özel Harput Koleji'nde eğitim ve öğretim gördüğünü belirterek "Kızım okula telefonunu götürmezdi. Bu kadar mesaj gelmesi mümkün değil" dedi. Elif Arslan da Ergenekon davasındaki çapraz sorgusunda, cep telefonunu okula götürmediğini ifade etti.



11 YILDIR YARGILANIYOR

Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2. Dairesi'nin üyelerinin bulunduğu odada üye hakim Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmüştü. Aynı gün yakalanan Arslan'ın davası 3 Ağustos 2009'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Ergenekon ile davasının birleştirildi. Mahkeme, Arslan'ı, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2016'da ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Ergenekon terör örgütü"nün olmadığına hükmetti, mahkemenin kararını bozdu. Alp Arslan'ın yılan hikâyesine dönen dava süreci devam ediyor.