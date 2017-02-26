Milyonlar için evet

AK Parti referandum kampanyasını Ankara Arena Spor Salonu’nda başlattı. Başbakan “Biz dilden değil gönülden ‘evet’ istiyoruz. Hep birlikte milyonlarca evet” mesajı verdi

Başbakan Binali Yıldırım referandum kampanyasını başlatırken, "Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak, akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Hep birlikte 'evet', milyonlarca 'evet'... Çıktığımız bu yolda, Mevlam bizlere zafer nasip etsin" diye konuştu. AK Parti, referandum kampanyasını Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda on binlerce partilinin katıldığı görkemli törenle dün başlattı. Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

ADAM GİBİ ADAMIN SELAMI VAR: Üzerimde bir selam var, üzerimde bir emanet var. Ezilenlerin gür sesi, gücünü milletten alan, adam gibi adam, kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Size selamlarını getirdim.

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ: Yenilik zordur, reform meşakkatlidir. Ancak zor diye yeniliğe direnenler tarih sahnesinden yok olup giderler. Korkaklar asla zafer anıtı dikemezler.

FATİH'E DE ATATÜRK'E DE 'HAYIR' DEDİLER: Sultan Alparslan o kahraman ordusu ile Malazgirt'e gelirken inanın onun planına 'hayır' diyenler oldu. Ama o aldırış etmedi ve tarihin akışını değiştirdi. Fatih, İstanbul'u fethederken ona da 'hayır' diyenler oldu. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a giderken mütareke basını hep bir ağızdan 'hayır' diyordu. Mustafa Kemal bunların hiçbirine aldırış etmedi. Anadolu'da yeni bir ruh inşa etti. İstiklalimizi, bu yenilik ve değişim ruhu ile elde ettik.

'HAYIR'LARA 'EVET' DİYEREK GELDİK: Biz onların 'hayır'larına 'evet' diyerek bugünlere geldik. Bizim siyasetimizde asla korkaklık yoktur. Millete hizmetkâr olanlara korkaklık yakışmaz. Bizim siyasetimiz yenilik siyasetidir, değişim siyasetidir, heyecan, tazelenme siyasetidir.

DİLDEN DEĞİL GÖNÜLDEN EVET: Biz dilden değil, gönülden, kalpten 'evet' istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak, akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Milletimiz aklıyla, diliyle, mührüyle olduğu kadar kalbiyle de 'evet' diyecek. Bu kutlu yürüyüş 16 Nisan'da aziz milletimizin 'evet' oylarıyla tamamlanacaktır.

GENÇLER HAZIR OLUN: Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Anamuhalefet partisi bunu da istismar ediyor. Halbuki CHP-DYP koalisyon hükümetinde milletvekili sayısını 450'den 550'ye çıkaranların kendileri olduğunu unutuyorlar. Milletvekili olma yaşını 18'e düşürüyoruz gençler hazır olun. Buna da karşı çıkıyorlar. Seçme yeterliliği olan mutlaka seçilir. Bu değişiklik ile 7.5 milyon gencimize siyasete girmenin önü açılıyor.

SAMİMİYETİN DİLİNİ KULLANACAĞIZ: Ayrıştırmayacağız, kutuplaştırmayacağız. Gerginliğin dilini değil, samimiyetin dilini kullanacağız. Parti ayrımı yapmayacağız, bu bir genel seçim değil. Onun için siyasetimizde din, dil, eser, etnik köken ayrımı hiç olmadı bundan sonra da olmayacak. CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye ve diğer bütün partilere oy veren kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklayacağız. Herkese, her karara saygımız var. Yaftalayarak değil gönülleri fethederek yol alacağız."

Referandum tanıtım toplantısının ardından Başbakan Yıldırım başkanlığında MKYK toplantısı yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı 3 saat sürdü.

Yıldırım, MKYK toplantısının ardından da ATO Congresium'da verilen akşam yemeğinde 2001'den bu yana AK Parti'de görev yapan eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla biraraya geldi.



'TERÖR YOK OLACAK'

"2019'da seçim yapılacak ve bu sistem öyle uygulanacak. Bütün kanunlar elden geçecek, hepsi yeni sisteme hazır hale gelecek. Bu değişiklik ülkemiz için bir fırsattır. Güçlü yönetim sayesinde ülkemizde vesayet dönemleri, darbe dönemleri tarih olacak. Ekonomi daha sağlam zeminde ilerleyecek. PKK, FETÖ, DEAŞ 'hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor. Çünkü bu değişiklik terörü de yok edecek."



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Ankara Arena'nın 2 köşesine 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un dev posterleri asıldı.

Salon "evet" yazıları ile süslendi vurgu AK Parti değil, Türk bayraklarına yapıldı. Turgut Özal'ın yanı sıra Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan, merhum Alparslan Türkeş ile merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun pankartları yer aldı. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in afişleri de dikkat çekti.

Dışarıda kalan partililer tanıtım kampanyasını dev ekranlardan takip etti.

"Daima Millet" adıyla hazırlanan tanıtım filminde yapılan hizmetlere atıfta bulunuldu.



3 EVET ŞARKISI

25. dönem milletvekili ve sanatçı Uğur Işılak'ın referandum için bestelediği "Evet Diyoruz" adlı şarkı dün ilk kez çalındı. Diğer referandum şarkıları "Milyonlarca Evet" ve "Evet ile Güçlü Türkiye" de dinletildi. "Evet ile Güçlü Türkiye" klipinin sonunda Başbakan Yıldırım torunu Bahar Sena Koylubay ile sahneye çıkıp partilileri selamladı.

AK Parti tarafından, kampanya için 'kararimizevet.com' isimli bir de web sitesi oluşturuldu.