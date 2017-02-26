TSK’dan o manşete tepki

SABAH’ın ulaştığı Genelkurmay kaynakları, Hürriyet gazetesinin haberi kamuoyu algısını manipüle edecek şekilde yansıttığını belirterek, manşetten duyulan rahatsızlığını dile getirdi

Hürriyet gazetesinin operasyonel haberi Genelkurmay'da "rahatsızlık" yarattı. "Karargâh rahatsız!" ifadesinin Genelkurmay'a ait olmadığı, Hürriyet yazı işlerinde yorum olarak eklendiği bildirildi. TSK'da baş örtüsü yasağını kaldıran düzenlemeden sonra, Genelkurmay'ın görüşünü almak isteyen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, İletişim Dairesi aracılığıyla "Bu konuda yetki Milli Savunma Bakanlığı'nda" yönünde mesaj gönderdiği öğrenildi. Hürriyet'in, Genelkurmay Başkanı'nı ve TSK'yı hedef alan bir dizi iddiayı daha hatırlatması üzerine, genel çerçevede 7 eleştiriye, 7 yanıt verildiği ancak "başörtüsü" konusunun, Hürriyet editoryal ekibi tarafından "Karargâh rahatsız" başlığıyla ve kamuoyu algısını manipüle edecek şekilde yansıtıldığı belirtildi.