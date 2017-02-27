‘Cesur Bingöl’ bu kez ‘evet’ rekoru kırmaya hazırlanıyor

Bingöl, darbe sonrası yapılan 1982 Anayasası’na en fazla ‘hayır’ oyunu veren il olmuştu. Sandıktan çıkan o sonuçla ‘Cesur Bingöl’ diye anılmaya başlanan ilde yaşayanlar bu kez ‘evet’ rekoru kırmak niyetinde...

1982 Anayasa değişikliği referandumunda Türkiye genelinde yüzde 8.63 oranında 'hayır' oyu çıkarken, Bingöl darbe anayasasına en fazla 'hayır' oyu veren ilimiz olmuştu. Bingöllüler şimdi ise 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan referandumda 'evet' rekoru kırmaya hazırlanıyor. İşte Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların görüşleri:



MÜSİAD Bingöl Şube Başkanı Ali Akbana: Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasını, istikrarın sürmesini istediğimiz için referandumda 'evet' diyeceğiz. Çift başlılığın ortadan kaldırılması için evet dememiz gerekiyor. Geçmişte yaşanan darbeler, yayınlanan muhtıralar Türkiye'yi geriye götürdü. Yeni sistemdarbelerin yaşanmasının önüne geçecek. Büyüyen bir Türkiye var, ekonomi gelişiyor. İstikrar için 'evet' diyoruz.



15 TEMMUZ'UN NÖBETÇİLERİYİZ

Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava: Biz bu ülkede bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz, bu ülkede koalisyon pazarlıklarıyla, istikrarsızlıklarla yoğrulan bir görüntü istemiyoruz. Ülke büyüsün ve yürüsün istiyoruz. 15 Temmuz'un nöbetçisi 16 Nisan'ın 'Evet'çisiyiz. 12 Eylül 1980'de Türkiye, dünyanın en acımasız askeri darbelerinden birini yaşamıştır. Darbeciler iki yıl içinde cunta rejimini kalıcı hale getirmek için bir anayasa hazırlamış akabinde göstermelik de olsa halka sorma seçeneğine gitmiş ve sözde bir referandum yapılmıştır. Referandumda anayasaya hayır propagandası yapmak yasaktı. Oy pusulası birleşik değildi. Zarflar hayır oyu verenleri ele verecek kadar şeffaftı ve tabii ki her sandığın başında eli tüfekli jandarmalar bekliyordu. 7 Kasım 1982 günü, bu şartlar altında 82 anayasasına en kuvvetli hayır sesi Bingöl'den yükseldi. İşte bu nedenle, Bingöl darbeciler karşısında gösterdiği bu cesaretle tarihe geçmeyi hak ediyor. Bingöl darbelere karşı 7 Kasım 1982 günü rekor oyla 'hayır' dediyse işte aynı kararlılıkla 16 Nisan günü de darbelere karşı rekor oyla 'evet' diyecektir.



'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET'

İşadamı Orhan Bucuka: Daha güçlü, daha istikrarlı, gelecekte söz sahibi olacak bir Türkiye için e'vet' diyeceğim. Bingöl'ün bu referandumda yüzde 80 oranında evet diyeceğine inanıyorum.



Berivan Dinler: İstikrarlı bir Türkiye için 'evet' diyeceğim. Geçmişte çok koalisyon hükümeti gördük. Hükümette iki farklı parti olunca sıkıntı oluyor.



Ferhat Gündü: 1982 Anayasası oylamasında dedelerimiz, babalarımız verdikleri oylarla darbe anayasasına karşı olduklarını gösterdiler. Bingöl o dönemde en fazla hayır oyu veren il oldu. Şimdi o darbe anayasası değişiyor. Biz de o ecdatların torunları olarak güçlü bir Türkiye için anayasa değişikliğine evet diyeceğiz.