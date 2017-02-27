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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı

AA
  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, vefatının 6. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Vefatının 6. sene-i devriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı, muhterem hocamız sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.