FETÖ medyasının yalanına mahkemeden tokat gibi cevap

FETÖ'nün medyadaki son temsilcisi Yeni Asya Gazetesi bugün bir iftiraya daha imza attı. İzmir'deki bir cezaevinde çıkan olaylardan sonra alınan bir günlük kararı "Risale-i Nur yasaklandı" şeklinde okurlarına duyuran FETÖ'cü gazeteye Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tokat gibi bir cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan bu eserler hiçbir cezaevinde yasak değil.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur'ların yasaklanmamış olduğuna dikkat çekerek bu kitapların tutukluya verilmesine karar verdi.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI HİÇBİR CEZAEVİNDE YASAK DEĞİL!

Mahkeme terör örgütü ile bağlantısı olmayan ve yasaklanmamış olan Risale-i Nur isimli kitapların ilgili tutukluya verilmesine hükmetti.

Kararda Risale-i Nur kitapları başta olmak üzere yasaklanmamış kitapların tutukluya verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi.

DEVLET TARAFINDAN BASILIYOR

Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı Bediüzzaman Said Nursi'nin vasiyet ettiği gibi yaklaşık 3 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılıyor. FETÖ tarafından tahrif edilen Risale-i Nur Külliyatı, bütün tahrifata karşı Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.