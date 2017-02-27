TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada 'Irak'ın kuzeyindeki 5 terör hedefi savaş uçakları tarafından vuruldu' dendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 5 hedef vuruldu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedef (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespiti devam etmektedir."