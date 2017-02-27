‘Yeni zafer ufukta’

Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz’da darbeciler yok oldu. Şimdi ufukta yeni bir zafer daha var. Yeni sistemle Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Semalarımızda millete bomba atan uçaklar olmayacak. Terör örgütlerinin sonu çok yakın

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumunun ilk mitingini darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'ye milletin karşı durduğu yerlerin başında gelen Ankara- Kahramankazan'da yaptı. Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yeni anayasayla Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak" dedi. Yıldırım şunları söyledi:

GÖVDENİZİ SİPER ETTİNİZ: 15 Temmuz'da darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. 16 Nisan'da sandığa gidecek 15 Temmuz darbecilerin zihniyetinin silinmesini sağlayacaksınız.

PENSİLVANYA'DAKİ KRİZ GEÇİRİYOR: Pensilvanyadaki bu 'evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK bölücü terör örgütü sizin bu 'evet'lerinizi işittikçe kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, 'Eyvah 48 gün sonra millet bizim de biletimizi kesecek.' Semalarımızda milletimize bomba atan savaş uçakları olmayacak. Çocuklar uçurtma uçuracak, gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. İşte bu yüzden 'evet' diyeceğiz. Türkiye'yi güçlendireceğiz. Çocuklarımıza, aydınlık bir gelecek hediye edeceğiz.



MİLLETİMİZ YALNIZ BIRAKMADI: O kara gecede Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sel oldu meydanları doldurdu. Sonuçta darbeciler yok oldu. Millet zaferle buluştu. Şimdi ufukta bir zafer daha var. Milletimiz 'evet' diyerek kazanacağına yürekten inanıyoruz. Aziz millet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çünkü biz milletle yürüdük.

TERÖRİSTLERİN DEFOLUP GİTMESİ YAKIN: Biz Kemal Kılıçdaroğlu gibi 'Referandum sonucunu tanımayız' demedik. Meclis kürsülerini işgal etmedik. Sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti ne diyor? 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz.' Ancak merak etmeyin onların da bu ülkeden defolup gitmesi yakındır.

FARKLILIKLARIMIZI KENARA BIRAKALIM: Halk oylaması bir seçim değil. Buna bir seçim havası vermeye çalışanlar var. Millet bunlara gülüp geçiyor. Bir önceki seçim HDP'ye CHP'ye oy vermiş kardeşlerim... Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzubahis olan memleketse geri kalan teferruat. 16 Nisan'da siyasi kimliğinizle gitmeyeceğiz, birliğimizle kardeşliğimizle sandığa gideceğiz.

SİYASET GENÇLEŞİYOR: Siyaset gençleşiyor. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz. Kılıçdaroğlu 50 milletvekiline fazladan para veriyoruz diyor. Sen onu soracağına bir milletvekilin bir trilyon 200 bin liralık telefon faturasının hesabını sor. Bu sistem babanın oğulla arasını açar. Bu sistemde kim gelirse gelsin mutlaka sorun çıkıyor. 1950'den beri yaşadıklarımız ortada.

BAL GİBİ OLUR: Bir de ağızlarına ezber yapmışlar, 'Cumhurbaşkanı partili olur mu?' Bal gibi de olur. Bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Elbet tek olacak. Ama tek adam dediğiniz milletin oylarıyla gelecek milletin oylarıyla gidecek.



KAMYONLU GÜVENLİK



Binlerce vatandaşın toplandığı miting alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, kamyonlarla set örüldü. Polis, vatandaşları arama noktalarında tek tek arayarak alana aldı. Özel Harekât ekipleri de bölgede konuşlanırken polis ekipleri, dedektör köpeklerle güvenliği sağladı.

Miting alanı AK Parti ve Türk bayrakları ile donatılırken, alanın girişine 15 Temmuz kalkışmasında şehit ve gazi olan kahramanların fotoğrafları asıldı. Darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Kahramankazanlı gaziler de mitingde yer aldı. Çevre binalara da "Biz 15 Temmuz'da evet dedik", "15 Temmuz'da kurşuna olduk set, 16 Nisan'da kararımız evet", "15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da vermek için evet" gibi pankartlar asıldı.



ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI



Kahramankazanlılar, alandaki, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, "Aynı yağmurda beraber ıslanmaya, nice yıllara, iyi ki doğdun büyük usta" yazan posterle 63 yaşına giren Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de kutladı.

Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından alandaki vatandaşlara satranç takımı dağıttı. Kahramankazan'ın 2010 referandumunda yüzde 74 'evet' dediğini anımsatan Yıldırım'a, vatandaşlardan 16 Nisan için 'yüzde yüz' cevabı geldi. Bunun üzerine Yıldırım da, "Bırak 3-5 tane de onlar alsın. Bu kadar cimriliğe lüzum yok" dedi.



DOĞAN GRUBU'NA TEPKİ...



Başbakan Yıldırım, Hürriyet'in algı operasyonuna cevap vererek "AK Parti iktidarı ile manşetlerle hükümet kurmak yıkmak tarih oldu" dedi. Yıldırım şöyle konuştu: "Bugünlerde yine birilerine bir şeyler oluyor. Efendim 'karargâh rahatsız.' Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat'ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgâhı kurdular. Şimdi bakıyorum benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı... Bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez.",





50 MİTİNG YAPACAK



AK Parti'nin halk oylaması kampanya programı önceki gün yapılan MKYK toplantısında netleşti. Başbakan Yıldırım, 50'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşacak. İlk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştiren Yıldırım, miting programını İzmir'de tamamlayacak. Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ziyaret edeceği Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere 6 ilde eşlik etmesi bekleniyor.