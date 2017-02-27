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Yurt dışına kaçmaya çalışan üyesi yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 17:32
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi kadın yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi kadın yakalandı

üyeliğinden aranan şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada na alındı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden aranan şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirledi.

Yaklaşık bir hafta önce Vashakmadze ve aracını takibe alan ekipler, Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen otomobili kontrolden geçirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada aracın arka koltuğunun altındaki yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı belirlendi.

Kaynak noktalarını çekiçle ayıran ekipler, oluşturulan gizli bölmeye cenin şeklinde saklanmış kadın buldu.

na alınan kadının, FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T.K. olduğu tespit edildi.

Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sınır dışı edildi, H.T.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.