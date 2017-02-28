FETÖ o savcılara ‘köprü’ kurmuş

FETÖ'nün İstanbul'da yakalanan firari savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen ile hâkim Dursun Ali Gündoğdu'nun örgütle tüm irtibatları deşifre edildi. FETÖ'nün, bu 3 kişiye talimatları, köprü elemanlar üzerinden ilettiği belirlendi. İşte o irtibatlar:

Sadrettin Sarıkaya ile telefon görüşmeleri olan Turan Uslu'nun Suat Yıldırım'la 21 görüşmesi tespit edildi. Fetullah Gülen'in Edirne'de tanıştığı Yıldırım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Gülen Edirne'de imamken, o müftüydü. Aynı evde kaldılar. Örgütün en üst yapısı olan "Başyüceler Kurulu"ndaydı.

Sarıkaya'nın Engin Tuzcuoğlu'yla 78 arama ve mesaj kaydı belirlendi. Tuzcuoğlu'nun, EGM Hukuk Müşavirliği'nde çalışan, FETÖ'nün üst yargı yapılanmasındaki birinci adamı Osman Karakuş'la 95 telefon irtibatı var. Karakuş, Çimen ile Salih Gölcü üzerinden irtibat kuruyordu.

Sarıkaya'nın 53 kez telefon irtibatı tespit edilen Halid Serdar Uçar'ın İstanbul'da yargı imamı olan avukat Ahmet Can'la 20 ayrı irtibatı var. Sarıkaya'nın Cafer Kaya'yla 85 ayrı telefon trafiği ortaya çıktı. Kaya'nın irtibatlı olduğu Bahattin Karataş ise Serhat Koleji müdürü ve örgütün Van imamıydı.

Sarıkaya, Gülen'in doktoru Kudret Ünal ile Osman Dinç üzerinden bağlantı kurdu.

Sarıkaya'nın irtibatlı olduğu bir diğer isim Turan Uslu. Onun da Erzurum ve Balıkesir imamlığı yapmış, STV programcısı İbrahim Kocabıyık ile görüşmeleri tespit edildi. Uslu'nun, ayrıca Gazeteciler Yazarlar Vakfı sözcüsü Cemal Uşşak ile 43, Fatih Üniversitesi mütevelli heyet başkanı ve İstanbul Bölge imamı Sadık Kesmeci ile 16, örgütün üst kurulunda görevli Mehmet Ali Büyükçelebi ile 75, eski milletvekili İlhan İşbilen ile 88 telefon irtibatı var.

Sarıkaya'nın örgütle arasındaki önemli köprü isimlerden biri de Metin İşeri. Sarıkaya ile İşeri arasında 24 kez görüşme ve mesaj kaydı bulunuyor.

Adnan Çimen'in tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak ile de 5 ayrı arama ve mesaj kaydı bulunuyor. Çimen'in, FETÖ'cü savcı ve hâkimleri ücretsiz ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Müdür Yardımcısı Abdulla Taşdemir ile de ilişkisi tespit edildi.

Adnan Çimen, Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Fazlı Özkan üzerinden, İsrail imamı Harun Tokak ile de Hasan Tahsin Işıltan üzerinden irtibat kuruyordu.



454 HâKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi, 427'si adli, 27'si idari yargı üyesi toplam 454 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Emekli olan 97 hâkim ve savcı da göreve geri döndü. HSYK dün, 282 ve 283 sayılı iki kararname ile bazı hâkim ve savcıların görev yerini değiştirdi. Buna göre, adli yargıda 427 hâkim ve savcının yeni görev yeri belirlendi. Bu kişiler arasında, hâkim ve savcılıktan kendi istekleriyle ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra tekrar mesleğe dönüş başvurusu yapan 89 hâkim ve savcı da bulunuyor. İdari yargıda ise 27 hâkim ve savcının yeni görev yeri belirledi. Bu kişiler arasında da 8 eski hâkim ve savcı yer alıyor. / ANKARA