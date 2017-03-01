Emekli askerin evinden cephanelik çıktı

Çankaya'da emekli bir albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir kalaşnikof tüfek, dinamit kalıbı, beş el bombası, dört tabanca, değişik çap ve markada çok sayıda mermi, komando bıçakları ve lazer noktalıyıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan emekli albay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde emekli bir albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan emekli hava albay T.A.E'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalıp dinamit, 5 el bombası, 3 sis bombası, biri ruhsatsız 4 tabanca, aralarında uçaksavar ve ağır silah mühimmatının da olduğu 805 adet farklı çap ve markada mermi, 15 komando bıçağı, 1 lazer noktalayıcı, 1 elektronik mesafe ölçer, 3 elektronik nesne ölçer ve 1 askeri telefon ele geçirildi.

SORGUDA, "SİLAHLARA MERAKIM VARI" DEDİ

Gözaltına alınan emekli albayın sorgusunda, silahlara meraklı olduğunu o yüzden evinde biriktirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen albay E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİMAT'TA OPERASYON

Öte yandan başka bir ihbar üzerine, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar (GİMAT) halindeki bir adreste arama yapan organize suçlarla mücadele ekipleri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.