FETÖ'nün ABD vatandaşlığı için hülle evliliği görüntülendi

ABD vatandaşlığı için hülle evlilikler yapan FETÖ militanları bu kez Fairfax'ta buluştu. Abdullah Seyhan isimli FETÖ'cünün 'Green Card' düğünü görüntülendi.

5 Temmuz darbe girişimini organize eden isimlerden olan Abdullah Aymaz da düğüne katıldı.

ABD'nin başkanı Donald Trump'ın göçmenlere karşı politikaları FETÖ'cüleri iyice köşeye sıkıştırdı. Tek çareyi, Green Card ve ardından ABD vatandaşlığı gibi statülerde arayan FETÖ'cüler, tek tek evlenmeye çalışıyor. Son düğün ise pazar günü, gerçekleşti. Abdullah Seyhan isimli FETÖ militanının 'Green Card' düğününü Akşam'dan Yavuz Atalay görüntüledi.

VATANDAŞLIK ALINIYOR

Abdullah Seyhan'ın, ABD'nin Fairfax bölgesinde Green Card evliliği yaptığı düğüne yaklaşık yüz FETÖ'cü katıldı. Resmi işlemleri tamamlayan hülleci çift, yaklaşık bir hafta sonra Green Card sahibi olarak ABD'de yasal statü kazanacak. Çift, böylece Trump'ın gazabından korunmayı umuyor.

AYMAZ DA ORADAYDI

Ayrıca, militan çift evliliklerini devam ettirmeleri halinde, üç yıl içinde ABD vatandaşı olup oy kullanabilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Organize eden isimler arasında yer alan ele başı Gülen'in sağ kolu Abdullah Aymaz da düğündeki yerini aldı. Amerika'da yaşadığı bilinen FETÖ'nün iki numarası Aymaz'ın Almanya ile ABD arasında para trafiğini yönettiği ortaya çıktı.

Trump'ın politikaları fiyatı artırdı

Amerika'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan Seyhan 'FETÖ abilerinin' albüm yöntemiyle evlendirilirken, 4 militan için daha hazırlık yapıldığı öğrenildi. FETÖ üyeleri, daha önce 20 bin dolara sahte evlilik yapabiliyorken, Trump'ın göçmenlere karşı sert politikaları bu fiyatı artırdı. Yeni fiyat 45 bin dolar olunca, FETÖ'cüler kendi içine yöneldi.