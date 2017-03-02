Aşiretler de kararını verdi

Van’da bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu’na (KAF) üye aşiret temsilcileri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında “evet” oyu kullanacaklarını açıkladı

Kentteki bir otelde bir araya gelen bölge illerinden 25 aşiret temsilcisi, halk oylamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan KAF Genel Başkanı ve Gevdan Aşireti Temsilcisi Rasim Aslan, Türkiye'de çok önemli sosyal ve siyasal gelişmelerin yaşandığını söyledi. Türkiye'nin dünyada daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için bazı adımların atıldığını belirten Aslan, "Türkiye'nin güçlü olması, tüm ümmetin görüşüdür. Karanlıkları geçtik aydınlığa doğru gidiyoruz. Milletimize karşı yapılan tehditlerin birçoğunu bertaraf ettik, fırsatlı günlere doğru yol alıyoruz. 16 Nisan'ın böyle bir gün olacağına inanıyoruz. Milletimiz ve ümmetimiz için aydınlık fırsat dönemi için Kadim Aşiretler Federasyonu olarak cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine 'Evet' diyoruz" diye konuştu. Toplantıya katılan Gazeteci-Yazar Bayram Zilan da halk oylamasıyla Türkiye'nin prangalarından kurtulacağını söyledi.