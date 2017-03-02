CHP’li belediyeye FETÖ soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 44 kişi hakkında FETÖ/ PDY soruşturması başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla izin verilen soruşturmanın konusu ise SABAH'ın defalarca gündeme getirdiği FETÖ'nün "Yerel yönetimler imamı" Erkan Karaarslan oldu. CHP'li belediyelerden 4 yılda 1 milyar lira toplayan ve FETÖ'den tutuklu olan Karaarslan'ın son bir yılda Sarıyer Belediyesi'nden de 3 milyon liradan fazla ihale aldığı belirlendi. Soruşturma evrakında Genç'le Karaarslan'ın dostluklarını gösteren fotoğraflar yer alırken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Karaarslan'ın sahip olduğu danışmanlık şirketi ile belediyenin, ihaleleri sözleşmesiz yaptığı ortaya çıktı. Karaarslan EYÖNTEM danışmanlık şirketinin yüzde yüz, BEKAD, KAMUSİS'in ise yüzde elli hissesine sahipti. Karaarslan'ın baldızı Çiğdem Şanlı ile teyzesinin oğlu Osman Çolak, şirketler adına ihaleye girdi. Şirketlere özel ihaleler verildi.