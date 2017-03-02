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'in skandal iyle ilgili flaş gelişme

AA
  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 15:35 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 15:45
Hürriyet'in skandal manşetiyle ilgili flaş gelişme
Hürriyet'in skandal manşetiyle ilgili flaş gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta gazetesinde yayımlanan haberle ilgili başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetesinde yayımlanan "" başlıklı haberle ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın Hürriyet gazetesinin 25 Şubat'taki ''Karargah rahatsız'' haberiyle ilgili Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazete yetkilileri ve "cunta yapılanması üyeleri'' olarak belirttiği "askeri kaynaklar" hakkındaki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK TERÖR KAPSAMINA ALDI

Savcılık, suç duyurusu konusunun ''terör'' suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında terör soruşturmalarının merkezi, il adliyeleri olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, terörle ilgili soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde bulunuyor.