Hürriyet'in skandal manşetiyle ilgili flaş gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberle ilgili başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Karargah rahatsız" başlıklı haberle ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın Hürriyet gazetesinin 25 Şubat'taki ''Karargah rahatsız'' haberiyle ilgili Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazete yetkilileri ve "cunta yapılanması üyeleri'' olarak belirttiği "askeri kaynaklar" hakkındaki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK TERÖR KAPSAMINA ALDI

Savcılık, suç duyurusu konusunun ''terör'' suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında terör soruşturmalarının merkezi, il adliyeleri olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, terörle ilgili soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde bulunuyor.