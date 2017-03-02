‘Satır satır okudu hiç müdahale etmedi’

Yalçın Akdoğan, Turkuvaz Yayınları’ndan çıkan “LİDER” kitabını anlattı: 15 Temmuz’da Erdoğan liderliğini teyit etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelip "LİDER" kitabının kapsamını açıkladı. Dünyada akıl tutulması ve liderlik buhranı yaşandığına işaret eden Akdoğan, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adalet ve ahlak sorgulamasının önemini vurguladı. Akdoğan, "Cumhurbaşkanımız kitabı satır satır okudu. 'Şunu çıkar' dediği bölüm olmadı. Dışarıdan bakanın sağa sola çekebileceği yönlere dahi müdahalesi olmadı. Önemli olan, teorik çerçevedir" dedi. Kitapta, "Erdoğan Liderliği"nin özellikleri şöyle ele alındı:

BAŞMÜZAKERİCİDİR: Türkiye'nin büyük dönüşümünde toplumsal olan ile siyasal olan arasındaki uyumu sağlama, hissiyatı aktarma rolünü Erdoğan 'başmüzakereci' gibi başarılı bir şekilde üstlenir.

KARİZMATİK LİDERDİR: 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini halkın gücüyle püskürtebilmek hem Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir kahramanlık örneğidir hem de Erdoğan'ın karizmatik liderliğini teyit eden liderlik başarısıdır.

DİK DURUR: Erdoğan'ın karizmatik liderliğini pekiştiren nokta, askeri meydan okumalara karşı dik durması sebebiyle halkın sevgisine mazhar olmasıdır.

ISRARCIDIR: Yargı kararı ve siyasi engellemelerle hayata geçiremediği projelerde ısrarını asla bırakmaz.

MİLLETİN DE ASKERİN DE İTİBARINI GÖZETİR: Asker-sivil ilişkilerinde milli iradeyi koruyan dirayetli ve kararlı bir tavır takınırken ordunun itibarını ve olması gereken etkinliğini koruyan bir tutum içinde olur.