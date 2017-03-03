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a suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 16:07
Kaymakama suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı
Kaymakama suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Erkan İsa Erat'a saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Belediye Başkan Vekili Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 28 Şubat'ta şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O.'nun gözaltına alındığı kaydedilerek, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 milimetre çapında fişeğin ele geçirildiği bildirildi.