‘Sala seslerini duyunca kaçma ümidim tükendi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerin yargılanması sürüyor. Araziye kaçtıkları ilk gün helikopterlerin kendilerini almasını beklediklerini belirten sanık eski Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, “Ancak sala seslerini duyunca ümidim tükendi” dedi

BOMBAYLA KAPI AÇMA EĞİTİMİ ALDIK

AYNI SAVUNMA

Gözübüyük şöyle dedi: "O gece orada siyah kıyafetli askerlerden söz ediliyor. Biz oraya gittiğimizde film zaten bitmişti. Darbe yapmadım. Ömer Halisdemir'in yaptığı gibi komutanımın emrini yerine getirdim. Polisler ve iddia makamlarının üzerinde baskı var. Aynı baskının sizin üzerinizde de olmamasını temenni ederim" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise "Öyle bir şey olması mümkün değil" diye yanıtladı.



'ONUN ADINI ZİKRETMEYİN'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şehit Ömer Halisdemir'in ailesini de temsil ettiğini belirterek, "2 gündür bazı sanıklar Halisdemir'i referans gösteriyor. Şehidin ailesi, sanıkların Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor" dedi. Gözübüyük'ten önce ifade veren sanıklardan eski Yüzbaşı Ergün Şahin de Marmaris'e en son içinde bulundukları helikopterin iniş yaptığını belirterek, "Helikopterin etrafında vatandaşlar toplanmaya başladı. Uyarı için havaya birkaç el ateş ettim. Bu nedenle timin gerisinde kaldım. Oteller bölgesine doğru ilerlerken tabanca sesleriyle başlayan çatışma sesleri geldi. Bu esnada bir ses bombasının patladığını duydum. Öne yaklaşınca bir grup sivil evden çıktı, koruma polisi olduklarını söylediler. Birinin burnu kanıyordu. Akabinde çıkanları yatırıp silahlarından tecrit ettik" dedi. Marmaris'ten ayrılıp araziye çıkarken birinin kendilerine yol gösterdiğini belirten Şahin, "Oraya bir merdiven konulmuştu, isteseydi o merdiveni kaldırıp göstermeyebilirdi. Önümüzde ceylan gibi sekti. Kendisini tehdit ettiğimiz doğru değildir" şeklinde ifade verdi.



KUZU POLİSLERİN PARASINI ÇALMIŞ

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, sanıklardan Özel Kuvvetler üyesi eski Üsteğmen Enes Yılmaz dinlendi. 15 Temmuz'da, eski Binbaşı Şükrü Seymen'in görev emri çağrısı üzerine Marmaris'e gittiğini belirten Yılmaz, "Darbe planından hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben darbe yapmak amacıyla değil emirlerin yerine getirilmesiyle hareket ettim. Bize tebliğ edilen emir ise Cumhurbaşkanı'nın sağ salim alınmasıydı" şeklinde savunma yaptı. Marmaris'ten ayrılmalarıyla ilgili detayları da anlatan Yılmaz, ."Arazide ikinci gün Şükrü Seymen, herkesin üzerinde ne kadar parası olduğunu sordu. Bu sırada Astsubay Zekeriya Kuzu'nun polislerin bir miktar parasını aldığını duydum. Bunun üzerine de Şükrü Seymen, Kuzu'ya kızarak görevinin bu olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.