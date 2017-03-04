Bakan Işık: Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, DEAŞ'ın hain planını açıkladı. Işık, "Münbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, "PYD'nin, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği de çok büyük bir yalandır. Şu anda Suriye'de Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir. Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurlarına yönelik düşmanca tavrı sergileyen, zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran bir örgüt PYD. Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor çünkü Türkiye'nin tavrı Kürtlere karşı değildir." dedi.

Işık ayrıca , "(PYD'nin) Bölgede bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin de farkındayız. Zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz ama bu cürette bulunduğu her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin o öldürücü darbesi iniyor."

"(PYD) Artık onlar da Münbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz. Bu noktada tabii, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bütün koalisyon güçlerinin de çok dikkatli olmaları gerektiğini, bölgede bu konunun hassas bir denge olduğunu bilmelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.