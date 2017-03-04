Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksız kültür yozlaştırır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli kültür değerlerimizi evrensel bir dille yeniden keşfetmeliyiz. Kültürümüzden uzaklaştıkça kendimize yabancılaşırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Milli Kültür Şûrası'nın açılışına katıldı. Şûranın 28 yıl sonra yeniden toplanmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

İrfandan yoksun bir kültür, açık konuşayım, hamallıktan başka bir şey değildir. Aynı şekilde ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi ancak yozlaşmaya götürür. Oysa sanat ve kültürün amacı, insanı akli ve ahlaki kemale ulaştırmaktır.

Unutmayınız siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla olunabilir ama kültür iktidarı için çok daha farklı bir birikime, emeğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine karşı yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel dille yeniden keşfetmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir kültür ürününün formunun yerli ve milli olması, onun manasının ve mesajının evrensel olmasına asla engel değildir.

Kültür faaliyetleri adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız. Özellikle gençlerimizi, bir ustanın, bir üstadın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrübem bunu gösteriyor.

Kültürümüz üzerinde kafa yorarken, medeniyetimizin inşası ve ihyası için de çaba sarf etmek zorunda olduğumuzu akılda tutmalıyız. Bu büyük mirasa hakkıyla sahip çıkabilmek için daha fazla çalışmalıyız. Burada sorumluluk sadece devlette değil. Toplum olarak, iş dünyası, STK'lar, üniversiteler, sanat ve kültür insanları el ele vermeli.



SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRÜMÜZÜ YİYİP BİTİRMESİNE GÖZ YUMMAYIN

TV'nin, internetin, özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları kültürümüzü yeni kuşaklara aktarmak için kullanma yolunu aramalıyız.

Diriliş Ertuğrul dizisine 6-7 yaşındaki torunum, 12-13 yaşındaki torunum tekrarını bile izlemek suretiyle buna aşina kesbediyorsa demek ki bunu kazanmışız. Öyleyse yatırımlarımızda bunlara çok daha yer vermek durumundayız. Teslimiyeti değil, tahkimiyeti esas alan bir yaklaşımla, milli kültürümüzü yaşatma ve geliştirme yolunda üzerimize düşenleri yapmalıyız.



PTT'DEN ÖZEL PUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'üncü Milli Kültür Şûrası anısına PTT tarafından özel olarak hazırlanan pulun tasarımının gösterildiği çerçeveye imza attı.





BAKAN AVCI: 17 BAŞLIKTA 17 KOMİSYON BELİRLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şûra açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Milli kültürün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacak. İlki 1982, ikincisi 1989'da düzenlenen şûra ile aradan geçen uzun sürede yürütülen politikaların, gerçekleştirilen projelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların gözden geçirilmesi, en geniş katılımla müzakere edilmesi bir zaruret olmuştur. 28 yıl sonra yeni bir ruh ve vizyonla harekete geçilmesi gerekir. Türkiye'yi kültür ve sanatta hak ettiği yere taşımak için bu hamleyi başlattık. Milli kültürün bütün alanlarını kuşatacak bir program hazırlayarak 17 başlık altında 17 komisyon belirledik. Komisyonların 5 Mart'ta kamuoyuna özetleyeceği rapor aynı zamanda kitap olarak basılacak."





Bakan Avcı, ressam Zeynep Aslı Türkeli'nin imzasını taşıyan bir eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.