Demokrasi düşmanları

Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya, 16 Nisan yaklaştıkça saldırılarını artırıyor. Bozdağ ve Zeybekci’nin toplantılarını engelleyen Almanya’ya öfke büyüyor

FETÖ ve PKK'ya kol kanat geren, Almanya, referandum yaklaştıkça Türkiye'ye saldırının dozunu artırdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, önceki gün Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, konuşma yapacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) düzenlediği etkinlik Alman hükümetince "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşacağı, Köln'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin yapacağı toplantı ise salon olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İptal üzerine Frechen kentinde yapılmak istenen toplantıya da polis engel oldu. Almanlar, referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara ise kucak açtı. Almanya Federal Parlamentosu'nun haftalık gazetesinin tamamında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak, 'evet' oyunun demokrasi ve özgürlüğü baltalayacağı yönünde küstah iddialar ortaya atıldı. Alman Mahkemesi ise, Türkiye düşmanlarını haberleştiren SABAH'ı para cezası kesmekle tehdit etti. Tüm bunlara Türkiye'nin yanıtı ise net oldu: Yılmayacağız, susmayacağız..

AB BAKANI ÇELİK'TEN ALMANYA VE AP'YE TEPKİ



İKTİDAR VE MUHALEFETTEN ORTAK TEPKİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Almanya, Türkiye'nin, sesini kısarken terör örgütlerinekucak açmakta. Bu samimiyetsiz yaklaşım, hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Bu uygulama ne ifade özgürlüğüyle bağdaşır ne de demokratik hak ve hürriyetlerle... Bu son derece çirkin, son derece ayıp.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Bu Almanya'ya yakışmamıştır, Almanya'nın eski değerlerinden çok uzaktır, bu yanlış Almanya'nın değerini azaltır.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: Bu antidemokratik yaklaşım kabul edilemez.

TBMM Almanya Dostluk Grubu Başkanı-AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal: Almanya bir kez daha Türkiye'nin değil teröristlerin yanında olduğunu gösterdi. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Ne denebilir? Onlar yollarına biz kendi yolumuza.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Yıllardır HDP'lilere, PKK'lılara gösterdikleri müsamahayı maalesef T.C. devletinin bakanına göstermemişlerdir.

"Senin raporlarını tanımıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Asla ve asla doğru değil. Hem dünyaya yeri gelir demokrasi dersi verirsiniz hem de bir ülkenin 2 bakanı konuşmak ister, siz o konuşmaları şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmeli.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bir bakana, üst düzey diplomatik ilişkiler içinde olunan bir ülke tarafından adeta fiili sansür uygulanması, bir konuşmasının sudan sebeplerle iptal edilmesi kabul edilemez.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay: Bu, aklın alacağı bir şey değil. Çok rencide edici bir tutum. Almanya'yı aklıselime davet ediyorum.

HDP Milletvekili Osman Baydemir: Siyasetçi dilediği yerde, dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir.

"Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor"

ALMAN DERİN DEVLETİNİN SİSTEMATİK UYGULAMASI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu, Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Almanya'nın Türk toplumuna sistematik baskıları Türk toplumunu yıldırmayacak. Biz de hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz.



TÜRKİYE'DE SUÇ İŞLEYENİN SIĞINAĞI OLDU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Çok net şekilde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karardır, skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır. PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur.



ALMANYA'DA KAHVE KAHVE DOLAŞIRIM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci): Bana emrolan, sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, gerekirse kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin.



TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMIŞ OLUYORLAR

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: Vatandaşlarımızla bakanlarımızın buluşmasını engelleyerek Türkiye'nin iç işlerine karışmış oluyorlar. Bu yaptıkları duvar örmektir.

TÜRK BAKANDAN SÜRPRİZ DESTEK

Almanya'da daha önce sözde Ermeni soykırımı yasasına destek veren Türk kökenli Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz "halihazırda Ankara ile ilişkilerin kopmasını istemediğini" belirtti. Deutsche Welle Türkçe'ye göre, Özoğuz, bazı Alman politikacıların Türk hükümet yetkililerine Almanya'ya "giriş yasağı" uygulanması çağrılarına ilişkin olarak da "Biz hukuk devletiyiz. Tabii ki bakanlarla görüşmek isteriz. Tabii ki Almanya'ya gelinebilir" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bakanların engellenmesine ilişkin "Toplantı belediyenin iznine bağlı" demekle yetindi.

ALMAN GAZETESİNDEN BİR ÇİRKİN SALDIRI DAHA

Almanya Federal Parlamentosu'nca haftalık yayımlanan "Das Parlament" gazetesi, 27 Şubat sayısında 'Yeni Türkiye' adı altında 16 Nisan'daki referandumu hedef aldı. Alman siyasiler, yazarlar ve akademisyenler 20 sayfalık gazetenin neredeyse tamamında küstah bir dille 'hayır' propagandası yaptı. Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ağır ifadeler kullandı. 20 sayfalık gazetede, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüklerinin olmadığı, azınlıkların haklarına riayet edilmediği, seküler düşüncedeki kesimlere karşı baskı yapıldığı, dini temelli düşüncenin empoze edilmeye çalışıldığına yönelik alçak iddialar aktarıldı.

"ALMANYA TERÖRE SİYASİ KAYYUM OLARAK ATANMIŞ"



BAKAN'A YASAK HAYIRCIYA SERBEST

Almanya, Türkiye'den iki Bakan'a yasak getirdi, ancak referandum karşıtlarına kucak açtı. Alman yetkililerin, Türkiye'den gelen siyasetçilere çifte standart uyguladığı belgelendi. CHP ve HDP milletvekillerinin katılımıyla Berlin Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Berlin Hayır Diyor" paneline izin verildiği ortaya çıktı. Panele CHP Milletvekili Ali Şeker ve HDP Milletvekili Müslüm Doğan katıldı. 24 Şubat'ta düzenlenen etkinliğin sponsorlarından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve terör propagandası nedeniyle RTÜK tarafından yayını durdurulan Yol TV oldu. Panelden görüntü almak isteyen Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerine izin verilmedi. Daha önce CHP Milletvekili Mehmet Tüm ve HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, yine Yol TV'nin Köln'de düzenlediği etkinliğe katılmıştı. Berlin'de Türk nüfusun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde düzenlenen, Şeker ile CHP PM Üyesi Avukat Sera Kadıgil'in katıldığı "Memleket için hayır" etkinliği de bir engelle karşılaşmadı. Bu arada Köln'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılması planlanan etkinliğin, salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği bildirildi.





Safure CANTÜRK - Betil BAŞ - Aslışah SARITAŞ - Sırrıberk ARSLAN - Tahir ÖZÇELİK - Ömer Faruk GÖRÇİN - DIŞ HABERLER - ANKARA