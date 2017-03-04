İstanbul’da fuhuş operasyonu: Kadınların bazıları AİDS ve Hepatit C taşıyıcısı çıktı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fuhuşun önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan bazı kadınların AİDS ve Hepatit C taşıdığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silivri'de Gümüşyaka, Değirmenköy ve Fevzipaşa mahallelerinde bulunan müzikhol, otel, kafe ve restorana eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 YABANCI UYRUKLU KADIN

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında konsomatris olarak çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4'ü Özbekistan, 2'si Fas, 2'si Gürcistan, 2'si Ukrayna uyruklu olmak üzere 11 kadın yakalandı.

SAHTE İÇKİ DE BULUNDU

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanan kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Ayrıca baskın düzenlenen mekanlarda TAPDK bandrolsüz olduğu belirlenen çok sayıda içki ele geçirildi.

AİDS VE HEPATİT C TAŞIYICILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar arasında Hepatit C ve AİDS taşıyıcı mikrobu bulunduğu belirlenirken 11 kadın işlemleri ardından sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

MEKAN SAHİPLERİ HAKKINDA İŞLEM

Baskın düzenlenen mekanların işletmecileri hakkında 'zorla fuhuş yaptırmak' ve 'cinsel istismar' suçları kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.