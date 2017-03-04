SABAH’a tehdit

Terör örgütlerine ve onlara destek veren gazetecilere kucak açan Almanya, SABAH gazetesini ise para cezası vermekle tehdit ediyor. Almanya bir yandan "Basın ve fikir özgürlüğü" naraları atarken diğer yandan da teröriste 'terörist' diyen SABAH gazetesini "kışkırtıcı gazete" ilan etti. Almanya'da PKK ve FETÖ gibi eli kanlı vahşi örgütler ile yandaşlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyan haberlere imza atan SABAH'ın bu cesur tavrını sindiremeyenler, açtıkları davalarla SABAH'ı susturmak istiyor. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına kendini kaptıran hâkimler, davalarda SABAH'ı tehdit ediyor. Bunun en net örneği geçtiğimiz haftalarda yaşandı:

TERÖRİSTLERDEN YANA TAVIR

Bir vatandaş, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kitaplarını eleştirince, FETÖ yanlılarınca savcılığa şikâyet edildi. Okur, durumu SABAH muhabirine anlattı. Gazete, iddiaları 29 Kasım 2016'da 'Bizden para istiyorlar' başlığıyla haberleştirince FETÖ'cü 3 kişi SABAH'a 'incindik' diyerek dava açtı. Bu davada Wuppertal Eyalet Mahkemesi, SABAH aleyhine karar verdi. Anlaşılmaz ifadelerin bulunduğu karara göre SABAH, davacılara dönük bundan böyle "FETÖ'cü", "Yavuz Hırsız" gibi ifadeler kullanamayacak. Kullanması durumunda ise 250 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Terör sevici medya da fırsatı kaçırmayıp SABAH'ı hedef aldı.