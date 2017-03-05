“16 Nisan’da tezgâh bozulacak”

Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı’nın hedefinde Hürriyet’in TSK haberi vardı: Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, bu millet 16 Nisan’da nihai tokadı vuracaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması'nda konuştu. "Karargâh rahatsız" haberi için "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtülü kadın personelin çalışabilmesini sinsice eleştiren bir haber" nitelemesi yapan Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir ayrımı kabullenemem. Gereği neyse yaparım. Şayet bunu kabullenemeyen varsa, öyle iki yüzlülükle, alavere dalavereyle değil, mertçe çıksın ortaya, söylesin fikrini" diye konuştu. Erdoğan özetle şöyle dedi:



KIYAFETLE DEĞİL KAFAYLA

Bizim inancımızda nimetlerin ve mükellefiyetlerin hepsi erkek ve kadınlar içindir. Sadece fıtratta olan farklılıklar sebebiyle biçimde değişiklikler söz konusudur. Her şey bu kadar açıkken ısrarla din adına cinsiyet üzerinden insanları ayrıma tabii tutmak cehaletle izah edilebilir. Biz tüm siyasi hayatımızda kadınların kıyafetleriyle değil, kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmeleri gerektiğini söyledik. Bu ülkede tek bir hanımefendiye kılık kıyafetinden dolayı olumlu ya da olumsuz tavır içine girdiğimi kimse söyleyemez. Kadınları birikimleri ile değil şekilleri ile değerlendirmek en büyük hakarettir.

Bakıyorsun çıkmış 'Gençlerimiz için hayır' diyor. Kim diyor bunu? Kandil'deki diyor... Gençleri aldatarak Kandil'e kaçırmadılar mı, bunlara özel eğitimler vermediler mi, bunlar benim vatandaşımı öldürmediler mi? 16 Nisan bu tezgâhı bozma günüdür. Biz gençliğimize güveniyoruz. 15 Temmuz'da F-16'ların karşısında gençlik durdu, kadınlarımız durdu, yaşlılarımız durdu. Şahsen 2017'de hâlâ bu meseleleri konuşuyor olmaktan ben utanıyorum, sıkılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştu