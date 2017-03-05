“16 Nisan’da tezgâh bozulacak”

Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı’nın hedefinde Hürriyet’in TSK haberi vardı: Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, bu millet 16 Nisan’da nihai tokadı vuracaktır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Hak-İş 6. Uluslararası Kadın Buluşması'nda konuştu. "Karargâh rahatsız" haberi için "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtülü kadın personelin çalışabilmesini sinsice eleştiren bir haber" nitelemesi yapan Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir ayrımı kabullenemem. Gereği neyse yaparım. Şayet bunu kabullenemeyen varsa, öyle iki yüzlülükle, alavere dalavereyle değil, mertçe çıksın ortaya, söylesin fikrini" diye konuştu. Erdoğan özetle şöyle dedi:
KIYAFETLE DEĞİL KAFAYLA
Bizim inancımızda nimetlerin ve mükellefiyetlerin hepsi erkek ve kadınlar içindir. Sadece fıtratta olan farklılıklar sebebiyle biçimde değişiklikler söz konusudur. Her şey bu kadar açıkken ısrarla din adına cinsiyet üzerinden insanları ayrıma tabii tutmak cehaletle izah edilebilir. Biz tüm siyasi hayatımızda kadınların kıyafetleriyle değil, kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmeleri gerektiğini söyledik. Bu ülkede tek bir hanımefendiye kılık kıyafetinden dolayı olumlu ya da olumsuz tavır içine girdiğimi kimse söyleyemez. Kadınları birikimleri ile değil şekilleri ile değerlendirmek en büyük hakarettir.
Bakıyorsun çıkmış 'Gençlerimiz için hayır' diyor. Kim diyor bunu? Kandil'deki diyor... Gençleri aldatarak Kandil'e kaçırmadılar mı, bunlara özel eğitimler vermediler mi, bunlar benim vatandaşımı öldürmediler mi? 16 Nisan bu tezgâhı bozma günüdür. Biz gençliğimize güveniyoruz. 15 Temmuz'da F-16'ların karşısında gençlik durdu, kadınlarımız durdu, yaşlılarımız durdu. Şahsen 2017'de hâlâ bu meseleleri konuşuyor olmaktan ben utanıyorum, sıkılıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştuŞİDDET UYGULAYAN ZAVALLIDIR
Bölgemizde siyasi ve beşeri haritaların yeniden çizildiği, ülkemizin üzerinde yüzyıllık oyunların yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığı bir ortamda, bu meselelerle meşgul olamayız. Her kim kılık-kıyafet, inanç-ibadet tartışması açıyorsa bilin ki tek amacı bu millete zarar vermektir. Kendi hayat biçimi dışındakilere tahammülsüzlüklerini gizlemektir. Rahat olun, eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlara milletimiz inanıyorum ki 16 Nisan'da nihai tokadı vuracaktır.
Kadını aciz görerek ona şiddet uygulayan kimse, zavallının ta kendisidir. Kadına el kaldıranların durumu, cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerden farklı değildir. Her hal ve şart altında kadına kurumsal güvence sağlama yolu aileyi güçlü tutmaktan geçiyor. Bugün iş hayatında, eğitim hayatında konum sahibi kadınlara baktığımızda arkalarında güçlü aile desteği olduğunu görürüz. Demek ki aile kurumu kadının önünü kapatan değil, tam tersine işini kolaylaştıran bir işleve sahiptir.
40 yıldır mücadelemde başarılı olmamda 2 önemli faktör vardır. Birincisi daima bana destek olan bir eşe ve çocuklara sahip olmam, ikincisi de tüm siyasi çalışmalarımda hanımların etkin yer alması."
ARTIK CAN BORCUM VAR
Şehitlerimiz arasında 11 kadın kardeşimiz var. Marmaris'te şahsımı yok etmeye gelen teröristler, bizi bulamayınca orada aralarında kadınların da bulunduğu polis kardeşlerimize saldırdı. İki yakın korumamı şehit ettiler. Siyasi hayatımda kadınlarımıza zaten çok borçlanmıştım, 15 Temmuz'dan sonra buna bir de can borcu eklendi. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.
16 Nisan'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemin şartlarına göre bütün konular çok daha farklı şekilde ele alınacak. Daha yeni, öğretmenlere yönelik 20 bin kadro açıldı. Ağustostan sonra buna bir 10 bin daha ilave edeceğiz.