Çalışkan'ın 'Huzur'unda suç çetelerine geçit yok!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görevine başladıktan 27 gün sonra hayata geçirdiği 'Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamaları' firari suçluların ve suç çetelerin adeta korkulu rüyası oldu. 18 aylık sürede yapılan 25 farklı operasyonda; 300'ü aşkın silahlı suç çetesi çökertildi. Üç bin 162 firari suçlu yakalandı. Aramalarda ise 478 silah bulundu. İstanbul Polisi'nin son bir yıldaki şok sokak uygulamalarında ise 59 bin 692 firari suçlu yakalandı. Aramalarda altı bin 420 silah ve 1.5 tona yakın uyuşturucu madde bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2 Eylül 2015 tarihinde atanan Doktor Mustafa Çalışkan'ın 29 Eylül 2015 tarihinde İstanbul'da başlattığı 'Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamaları' suçluların, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan firari kaçakların ve suç çetelerinin korkulu rüyası oldu.