Doğan’ın Ankara temsilcisine ‘FETÖ’ye yardım’ davası!

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Muratoğlu hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçu kapsamında açılan davada 10 yıla kadar hapsi istendi.

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

FETÖ YAPILANMASI ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay'ın hazırladığı 18 sayfalık iddianameye, Fethullahçı Terör Örgütü'nün yapılanması anlatılarak başlanması dikkat çekti. Örgütün devlet yapılanması, FETÖ'nün simgesi 1 doların şifreleri, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı ve ByLock'un anlatıldığı iddianamede, Muratoğlu'na yönelik suçlamalara da yer verildi.

RAMAZAN AYKIŞ İTİRAFÇI OLDU

İddianamede, Barbaros Muratoğlu hakkında terör örgütünün avukat yapılanmasında yer almaktayken yakalanarak tutuklanan Ramazan Aykış etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiği belirtildi. İtirafçı olan Aykış'ın, Barbaros Muratoğlu ile 2012 yılının Nisan-Mayıs aylarında tanıştığını, FETÖ'ye ait etkin konumdaki Mizan Hukuk Bürosu'nun Doğan Holding'in vergi davaları ve yüksek meblağlı para cezalarını konu olan davalarına bakmak üzere örgütün yargıdaki etkinliği sebebiyle anlaştığını anlattığı kaydedildi.

HSYK DEĞİŞTİ, VEKALET SON BULDU

Doğan Holding ile örgüte yakın hukuk bürosunun vekalet ilişkisinin 17-25 Aralık sürecinden sonra da devam ettiğini, 2013,2014 ve 2015 yılları arasında Muratoğlu ile iş takipleri nedeniyle sıkça görüştüğünü kaydeden Aykış, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimleri sonucunda terör örgütünün yargıdaki etkinliğinin azalması ile vekalet ilişkisinin son bulduğunu ifade etti. Aykış'ın ayrıca Doğan Holding'in Fethullah Gülen'in avukatları ile FETÖ'nün önemli ismi Mustafa Özcan aracılığı ile irtibat kurduğunu ve Orhan Erdemli'nin hukuk bürosuna da vekalet verdiğini belirtmesi iddianamede yer aldı.

FETÖ'CÜLERLE YOĞUN GÖRÜŞME

Şüphelinin HTS incelemelerine yer verilen iddianamede, ByLock programı kullanan ve aralarında FETÖ/PDY faaliyetleri nedeniyle tutuklu veya firari olan istihbaratçı emniyet görevlileri, işadamları, örgütün yardımlaşma derneği temsilcisi, bakanlık müşaviri gibi muhtelif meslekler yapan şahıslarla 17-25 Aralık dönemi sonrası dahil yoğun, hayatın olağan akışına uygun olmayan ve kendisince de açıklanamayan irtibatının olduğu belirtildi. Muratoğlu'nun ifadesinde örgütün avukat yapılanmasıyla ne şekilde, kim vasıtasıyla tanıştığını ve bağlantı sağladığını açıklayamadığı kaydedildi.

ÖRGÜTE MENFAAT SAĞLADI

İddianamede şöyle denildi; "Şüphelinin terör örgütünün avukat yapılanmasını yargı gücünden yararlanmak amacıyla kullanarak örgüt mensuplarıyla olan yoğun ilişki ve irtibatını ortaya çıkarttığı amacı doğrultusunda iş verip bu şekilde örgüte menfaat sağlamak suretiyle terör örgütünün alt yapılanmasına işlerlik kazandırdığı ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

15 Aralık 2016 günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Muratoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçu kapsamında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.