15 Temmuz gecesi vatandaş hainleri böyle duman etmiş

Vatandaşlar 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’ni darbecilerden geri almaya çalıştı. Polis aracının plastik aksamları ateşe verildi. Havalandırmaya atılan parçalar, binanın dumanla dolmasını sağlayınca darbeciler binayı terk etti.

FETÖ Çatı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkan milletin, üniformalı teröristlere karşı verdiği destansı direniş de ayrıntılarıyla yer aldı. Tank, uçak ve helikopterlere göğüslerini siper eden kahramanların, en çaresiz anda dahi zekalarını kullanarak darbecileri nasıl alt ettiklerine en çarpıcı örnek ise Genelkurmay Karargahı'nda verilen direnişte yaşandı.

PLASTİK PARÇALARI YAKTILAR

Kalkışmanın elektronik sistemlerle yönetildiği Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ni (SKKHM) darbecilerden geri almak için Karargaha girmeye çalışan millet, yoğun ateş nedeniyle ilerleyemeyince, filmlere konu olacak bir yönteme başvurdu. Tank paletleri tarafından ezilen bir polis aracının plastik aksamlarını söken kahramanlar, bu parçaları ateşe vererek SKKHM'nin havalandırma emici fanlarının bulunduğu noktaya attı. Kalkışmanın yönetildiği SKKHM kısa süre sonra dumanla dolunca darbeciler burayı terk etmek zorunda kaldı.

ZEHİRLİ GAZ BİNAYI KAPLADI

Olay iddianamede şu ifadelerle yer aldı: "Saat 07.24'te darbeye karşı direnen vatandaşların İnönü Bulvarı üzerinde ezilen polis aracının plastik aksamını yakarak, SKKHM'nın havalandırma emici fanlarına atmaları sonucunda, SKKHM'ye sirayet eden yoğun gaz bulutu nedeniyle içeride bulunan personel, binayı boşaltmıştır." (Akşam)

DARBECİ HAİNDEN ŞOK İFADE!

"DARBECİ YÜZBAŞI" VATANDAŞLAR YOLU KESİNCE ÇOK KORKMUŞ

DARBECİ ALBAYDAN KAN DONDURAN TALİMAT