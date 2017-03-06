İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1306 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada TSK 201 operasyon gerçekleştirdi. 386 kişi gözaltına alındı

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 201 operasyon gerçekleştirdi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişi gözaltına alındı, bunlardan 32'si tutuklandı. Yurt genelinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında ise 2'si ölü, 7'si sağ, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekât (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişi gözaltına alındı, bunlardan 32'si tutuklandı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi alınırken, FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde 920 kişi gözaltına alındı, bunlardan 45'i tutuklandı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 kişi gözaltına altındı.



10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Yurt genelinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 2'si ölü, 7'si sağ, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan, 8 ilde (Tunceli-12, Ağrı-2, Bitlis-2, Mardin 1, Şırnak-1, Van-2, Muş-1 Hakkâri-2) 23 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi, tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 900 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 3 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu (1 Zagros, 12 Kalaşnikov) olmak üzere toplam 25 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



72 İLDE 590 OPERASYON



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 590 operasyonda ise piyasa değeri 41 milyon 351 bin 506 TL olan, 2 ton 943 kilogram esrar, 138 kilogram eroin, 20 kilogram afyon, 5 kilogram metamfetamin, 4 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 293 kök kenevir, 2 milyon 204 bin 826 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 451 bin 834 TL olan 688 bin 103 adet Kaçak Sigara, 138 bin 68 litre akaryakıt yakalandı. Bakanlığın açıklamasında bu operasyonlar kapsamında 806 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 49'unun tutuklandığı belirtildi.