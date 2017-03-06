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'den Türk askerine alçak saldırı

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 15:00
PYD'den Türk askerine alçak saldırı
PYD'den Türk askerine alçak saldırı

’daki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü ’nin Mümbiç’ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralanırken, PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı ilçesi kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı bölgeye Mümbiç'ten tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Muş 49'uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep'e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mümbiç'teki PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.