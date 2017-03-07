Başbakan Binali Yıldırım ve Ürdün Başbakanı Mulki ortak basın toplantısında konuştu

Başbakan Binali Yıldırım ve Ürdün Başbakanı Mulki Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Ürdün Başbakanı Mulki burada yaptığı açıklamada önemli bir mesaj verdi. Mulki, "Siyasi ve ekonomik konulara değindik. 15 Temmuz'daki şehitlerden dolayı kendisine bir kez daha taziyelerini diledim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz tamamen teröre karşıyız. Bize düşen görev onları yenmektir. İnşallah yakında onları yeneceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Başbakanı Mulki'yi Ankara'da kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ürdün'ün FETO ile mücadelede ülkemize verdiği destek için teşekkür etmek isterim" dedi. Başbakan Yıldırım, Mulki ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Her sahada sağlanan ikili işbirliğinin daha da arttırılması kararı alınmıştır. İkili konuların yanısıra ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslalararası konuları değerlendirme fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ürdün makamları, 15 Temmuz'un ardından FETÖ'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararı aldılar ve çalışanlarını sınır dışı ettiler. Ürdün halkının halkımızla gösterdiği bu dayanışmayı şüphesiz hiç unutmayacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

15 TEMMUZ'DAN SONRA VERDİKLERİ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDERİZ

Her sahada sağlanan ikili işbirliğinin daha da arttırılması kararı alınmıştır. İkili konuların yanısıra ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslalararası konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkileri daha ileri noktaya taşımak için tam bir ortak iradenin mevcut olduğunu gördük. Ürdün'ün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede Ürdün'e verdiği destek için sayın Mülki'nin şahsında bütün Ürdün halkına teşekkür etmek isterim. Ürdün'lüler 15 Temmuz'un ardından ülkelerindeki FETÖ okulunu kapattılar ve elemanlarını sınırdışı ettiler.

TÜRKİYE VE ÜRDÜN BÖLGEDEKİ SAVAŞTAN ETKİLENEN İKİ ÜLKE

Askeri alanda eğitim başta olmak üzere işbirliği zeminini daha da güçlendirmek istiyoruz. Eğitim ve kültür sahasında devam eden işbirliğini geliştirme konusunda teyit ettik. Ürdün ve Türkiye bölgede yaşanan gelişmelerden ve istikrarsızlıktan en fazla, en yakın etkilenen iki ülkedir. Dolayısıyla DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki insani durum ve üzerimizdeki ağır sığınmacı baskısını kapsamlı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk.

TÜRKİYE VE ÜRDÜN KALICI BİR BARIŞIN TESİSİNİ İSTEMEKTEDİR

Türkiye ve Ürdün, DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun iki üyesidir. Suriye'nin birlik ve bütünlüğü aleyhini isteyen kesimlerle hiçbir yere varılamayacağını muhataplarımızı iletmiş durumdayız. İsrail-Filistin anlaşmazlığında gerek Türkiye ve gerek Ürdün, kalıcı bir barışın tesisini öteden beri talep etmektedir.Kudüs'ün statü muafazasını tüm İslam dünyası için önem arz etmektedir. Bu sorumluluk hepimizdir.

ÜRDÜN BAŞBAKANI HANİ EL MULKİ: TERÖRE TAMAMEN KARŞIYIZ

Ürdün Başbakanı Mulki ise açıklamasında şunları kaydetti:

Aramazda tamamen bir tevafuk var. Siyasi ve ekonomik konulara değindik. 15 Temmuz'daki şehitlerden dolayı kendisine bir kez daha taziyelerini diledim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz tamamen teröre karşıyız. Bize düşen görev onları yenmektir. İnşallah yakında onları yeneceğiz. Biraz sonra sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğim. II. Abdullah'ın selamını kendisine ileteceğim. Ürdün-Türkiye ile tamamen dayanışma içerisindedir. Önümüzde tabii ki sorunlar vardır. Bunların üstesinden gelmek için beraber çalışabiliriz. Ortadoğu'daki konuları ele aldık. Suriye, Irak meselelerini ele aldık. Türk sanayiciler için özel bölgeler oluşturulmasını ele aldık. Denizcilikle ilgili meseleleri ele aldık. Teröre karşı iş birliğini konuştuk.

SORU - CEVAP

ANTALYA'DAKİ SURİYE - IRAK ZİRVESİ

Başbakan Yıldırım, Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının Antalya'daki toplantısının yarın da devam edeceğini, toplatının amacının bölgede terörle mücadelede koordinasyonu sağlamak olduğunu bildirdi. Başbakan Yıldırım açıklamasında "Bugün ve yarın Antalya'da devam edecek toplantının amacı bölgede terörle mücadele ederken koordinasyonu nasıl sağlarız ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Tehdit ortak. Suriye'de barışı engelleyen terör unsurlarıdır. Gerek koalisyon güçleri gerek Rusya bu faaliyetleri yaparken mutlaka yakın bir iş birliği içinde olmaları gerekiyor. Bunun temin edilmesi için öncelik yapıoruz. Geçmişte yaşanan hadiselerin tekrarlanmaması için" dedi.