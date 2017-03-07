Malatya’daki darbeciler için hesap zamanı

Malatya'da 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 6 general, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması bugün başlıyor. Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin aralarında TSK'dan ihraç edilen tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da bulunduğu 76 sanık, dava için özel hazırlanan Yakınca Spor Salonu'nda yargılanacak. 165 sayfalık iddianamede Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede, Adem Huduti'nin tutuklandıktan sonra diğer şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık ile Malatya'dan Düzce'ye sevki sırasında, Huduti'nin 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız' dediği, Tuğgeneral Emin Ayık'ın da 'Olmadı işte komutanım, başaramadık' şeklinde karşılık verdiği yer aldı. Sanıklar için 3'er kez ağırlaşıtırılmış müebbet hapis isteniyor.