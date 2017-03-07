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Vali yardımcısına ""tan tutuklama

AA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 21:28 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 21:31
Vali yardımcısına "ByLock"tan tutuklama
Vali yardımcısına ByLocktan tutuklama

Ağrı Vali Yardımcısı , /PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması ""u kullandığı iddiasıyla tutuklandı

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ağrı Vali Yardımcısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar'ı kentte gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "" kullanıcısı olduğu belirtilen Pınar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Pınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.