Vali yardımcısına "ByLock"tan tutuklama

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklandı
Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar'ı kentte gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Pınar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Pınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.