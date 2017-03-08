AB Bakanı Ömer Çelik: Türkiye ile aralarına Berlin duvarı örüyorlar

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan AB Bakanı Ömer Çelik, "AB göçmenler konusundaki sınavı geçemedi. Sınırları kapatmak gibi yaklaşımlar ürettiler. Burada da şunu yapıyorlar; kamuoyunu zehirliyorlar" dedi. Çelik, Türk bakanların Almanya'da Türklerle yapacağı toplantıların engellenmesinden yerel makamların değil, hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur." dedi. Bakan Çelik açıklamasında Almanya'nın Türkiye ile arasına Berlin duvarı ördüğünü de kaydetti. İşte AB Bakanı Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masasında Türkiye- AB ilişkilerini ve Avrupa gündemine dair son gelişmeleri değerlendiriyor.

Çelik, Türk bakanların Almanya'da Türklerle yapacağı toplantıların engellenmesinden yerel makamların değil, hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur." dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırlar ise şöyle oldu:

"ALMANYA, TÜRKİYE İLE ARASINA BERLİN DUVARI ÖRÜYOR"

AB göçmenler konusundaki sınavı geçemedi. Sınırları kapatmak gibi yaklaşımlar ürettiler. Burada da şunu yapıyorlar; kamuoyunu zehirliyorlar. Biz açık kapı politikası uyguluyoruz. AB de bunu eleştiriyor. Onların bunu eleştirmeye hakkı yok. Onlar geriye gidiyor.

Avrupa krizlerden doğdu ve bunu fırsata çevirdi. Ancak artık bunu fırsata çeviriyor. Aşırı sağın ve ırkçılığın yükselmesi Berlin Duvarı'nın yıkılması kadar önemli ama negatif anlamda.

Türkiye Müslüman bir ülke ve Türkiye'yi Avrupa dışında görüyorlar. Avrupa'nın ortasında aşırı sağ gruplar oturup toplantı yapıyorlar. Bölgenin ve dünyanın geleceği açısından Avrupa'da istikrarın olması önemli.

Avrupa şu anda birinci ve ikinci dünya savaşı günlerine geri dönüyor. Almanya, Türkiye ile arasına Berlin duvarı örüyor. Ama bu burada kalmıyor.

Biz bir Avrupa devletiyiz. Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz. Avrupa'nın geleceği hakkında söyleyecek sözümüz var.

2017 yılının dünya için yeni bir sayfa olacağına inanıyorum. İlk defa Avrupa'dan Amerika'ya karşı önemli sözler söyleniyor. Trump tehdit olarak görülüyor. Düzenin sorgulandığı bir durum bu.

Avrupa'daki bir dostuma sordum; Avrupa Ordusu konusunda ne diyorsun dedim. Kendisi bana bunlar 3 yıl uğraşsa orduya hangi dilde emir vereceklerine karar veremezler dedi.

Türkiye mahallenin karıştığı bu ortamda, yörüngemizi daha güçlü tutmak zorundayız. 15 Temmuz başarılı olsaydı biz tarih sahnesinin dışına çıkacağız.