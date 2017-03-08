Almanya’da doğup büyüyen, orada yaşayan Türk sanatçılar, Alman yasaklarına isyan etti

Almanya'dan gelerek Türk vatandaşı olan oyuncu Wilma Elles: Almanya'nın Türklerin yapacağı toplantı ve mitinglere izin vererek demokrasi ve özgürlük adına tüm Avrupa'ya örnek olması gerektiğini düşünüyorum.

Şebnem Schaefer: Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'nın Türklerin demokratik haklarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Devlet yöneticileri milyonların temsilcisi olduğunu unutmadan hareket etmeli.

Almanya'da yaşayan şarkıcı Rafet El Roman: Almanya gibi özgürlükçü bir ülkenin böyle bir karar almasını şiddetle kınıyorum. Almanlara hiç yakışmadı.

Almanya Hamm doğumlu olan şarkıcı İsmail YK: Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarını düzeltmesini istiyoruz.

Şarkıcı Yusuf Güney: Alman bir yandan bir Türk siyasi partinin eylemlerine yasak koyarken öte yandan başka bir partinin çalışmalarını desteklemekte. Ya hiç karışmayacaksın ya da herkese aynı muameleyi göstereceksin.