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Almanlara hiç yakışmadı

İLKER GEZİCİ HAKAN UÇ OĞUZHAN TORACI
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017
Almanlara hiç yakışmadı
Almanlara hiç yakışmadı

’da doğup büyüyen, orada yaşayan Türk sanatçılar, Alman yasaklarına isyan etti

Almanya'dan gelerek Türk vatandaşı olan oyuncu Wilma Elles: 'nın Türklerin yapacağı toplantı ve mitinglere izin vererek demokrasi ve özgürlük adına tüm Avrupa'ya örnek olması gerektiğini düşünüyorum.
Şebnem Schaefer: Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'nın Türklerin demokratik haklarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Devlet yöneticileri milyonların temsilcisi olduğunu unutmadan hareket etmeli.
Almanya'da yaşayan şarkıcı Rafet El Roman: Almanya gibi özgürlükçü bir ülkenin böyle bir karar almasını şiddetle kınıyorum. Almanlara hiç yakışmadı.
Almanya Hamm doğumlu olan şarkıcı İsmail YK: Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarını düzeltmesini istiyoruz.
Şarkıcı Yusuf Güney: Alman bir yandan bir Türk siyasi partinin eylemlerine yasak koyarken öte yandan başka bir partinin çalışmalarını desteklemekte. Ya hiç karışmayacaksın ya da herkese aynı muameleyi göstereceksin.