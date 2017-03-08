Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun son gafını böyle değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyol kesiminin açılış töreninde konuştu. Daha önce 85 km'lik bölümü tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun 26 km'lik bölümünün açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle ilgili yaptığı gafla ilgili değerlendirmede bulundu. Başbakan Yıldırım, "Aslında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Ne dedi: Başbakan ile Cumhurbaşkanı aynı partiden olmazsa ne olacak dedi. Sağolsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı Kemal Bey. Buradaki anlaşmazlığı yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Ama bir detay var; Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değişitiğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim" dedi.

2018'de yapımı tamamlanacak olan İstanbul İzmir otoyolunun, 26 km'lik bölümünün açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

"İSTANBUL TARAFINDAN 85, İZMİR TARAFINDAN 26 KİLOMETRE BİTTİ"

"Değerli kardeşlerim. Şimdi Bursa'ya kadar da 85 km otoyol bitti. Önümüzdeki günlerde onu açacağız. İzmir tarafından 26 km bitti onu bugün açıyoruz. Bu yol ne anlama geliyor? Cumhuriyet kurulduğundan beri 6 bin kilometre yol yapılmış. Şimdi bizim dönemimizde kaça çıktık? 25 bin 200 kilometre. Ayrıca bütün sıcak asfaltlı yapılan yolların 2002'ye kadar 8 bin 500 kilometre. Şimdi bu yolların toplam tutarı 21 bin 300 kilometre. 3 katı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin inşasında yolları olmazsa olmaz gördü. Yollar insanın istikbale yolculuğudur. Yollar geliştikçe ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine olan yolculuğu emin adımlarla devam edecek.

SIKI DURUN: KUZEY OTOYOLUNUN 76 KM'LİK KISMININ DA İHALESİ YAPILDI

İstanbul İzmir otoyolu sadece İzmir'e, İstanbul'a yaramıyor. Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kütahya, Çanakkale, Aydın, Denizli var. Bu yol 2018'de bitmiş olacak. İstanbul-İzmir arası 2 saat 50 dakika olacak. İşte medeniyet bu, hizmet bu. Değerli kardeşlerim şimdi yeni bir projeden bahsediyorum. İzmir için ihalesi yapıldı, kazmayı vuracağız. Sıkı durun; Kuzey Otoyolu Çiğli'den başlıyor ta Bergama'ya kadar. Koyundere'den Menemen'e doğsu 6 km'lik yol bitmek üzere. Bunun üzerine 76 km'lik kısmının da ihalesi yapıldı başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun…Çanakkale Köprüsü'nün temelini de 18 Mart'ta atıyoruz. Biz bugünlere hizmetle geldik, aynı şekilde de devam edeceğiz. Bu açtığımız yol bir buçuk milyar lira. İzmir'e helal hoş olsun. İzmir benim memleketim. Memleketime hizmet etmek benim için şerefitr.

KILIÇDAROĞLU BÜTÜN TÜRKİYE'YE ANLATTI

Şimdi anayasa değişikliğine gelelim. Aslında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Ne dedi: Başbakan ile Cumhurbaşkanı aynı partiden olmazsa ne olacak dedi. Sağolsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı Kemal Bey. Buradaki anlaşmazlığı yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Ama bir detay var; Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değişitiğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim.