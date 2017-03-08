Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu dersini hiç çalışmamış, öğrenememiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, yeni sistem için ‘Cumhurbaşkanı ve başbakan başka partilerin genel başkanı olunca kavga çıkar’ diyor. Hiç dersini çalışmamış. Bu zata 5 tane koyun 5 tane keçi verin kaybeder gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu (TÜGEF) tarafından Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen "Gelecek İçin Evet" programına katıldı. Salona girişinde büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

GENÇLİK TARİH YAZDI: 15 Temmuz'da tankla, topla, helikopterlerden yağan bütün mermilerle, silahlarla yapamadıklarını ekonomiyle, siyasi ve sosyal kaoslarla gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermemek için 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğini hazırladık. İnşallah gençlerimiz 16 Nisan'da ben inanıyorum yine tarih yazacak. 16 Nisan özellikle sizin gününüzdür. Halk oylamasında hem ülkemizin yeni yönetim sistemini hem geleceği gençlerimize emanet etme kararını oyluyoruz

"Berrak cevaplar vererek 'Evet'i anlatacağız"



AMAÇ GÜÇLÜ YÖNETİM SİSTEMİ: Türkiye 16 Nisan'da yönetim sistemi konusunda tercihini belirleyecektir. Yeni sistemle yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkiyi yeniden oluşturuyoruz. Amacımız milletimizi, ekonomimizi güçlendirmek, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmak, yatırımlarımızı sürdürmek için gereken güçlü yönetim sistemine kavuşturmaktır.





5 KOYUN, 5 KEÇİYİ KAYBEDER: (CHP Genel Başkanı'nın radyo mülakatını dinleterek) Bu zat ana muhalefet partisinin genel başkanı, dersini hiç çalışmamış. Hayatı bunun hep böyle geçti. Kendi kulaklarınızla duydunuz. Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor, 'Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca asıl kavga orada çıkar' diyor. Burada başbakan olmayacak ki sadece cumhurbaşkanı olacak, başkası yok. Burada başbakan yok. O iş kapanıyor artık. Bunu dahi öğrenememiş. Bu zata beş tane koyun, beş tane keçi verin kaybeder gelir. Kendi yalanlarına esir olanların hezeyanları işte böyle gelir ayaklarına dolanır. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Ben buradaki gençlerime sorayım, ona ders verir, ders. Onun bu dedikleri eski sistemde oluyordu. Cumhurbaşkanı partili olmasa da başka bir zihniyetten başbakan başka bir zihniyetten olduğunda kıyamet kopuyordu. Biz böyle sıkıntılar yaşanmasın diye Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu? Artık sen bu sıkıntıları yaşamayacaksın. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleşiyor, sadece cumhurbaşkanı oluyor, olay bu.







ANLAMAYINCA SAÇMALIYOR: Bunun söylediklerinin tamamı yalan. Tabii ki Meclis'i çalıştırmamayı iş yapmak olarak gören bu zihniyete bunları anlatmak gerçekten çok zor. Anlamayınca da işte böyle saçmalıyor. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da yeni bir sürecin başlamasına hazır mıyız? Çünkü bunlar sandığı bulup oy kullanmayı bile beceremediler. Kağıthane'ye gideceği yerde Kağıttepe aradılar. 80 milyonun yarısından fazlasının desteğini alabilmesi elbette hayal. Bunlar Cumhurbaşkanlığı sisteminden korkmuyor, bunlar milletten korkuyor. Bu konuda da milletimizin vereceği kararın başımızın üzerinde kesinlikle yeri vardır.

"Anlamayınca böyle saçmalıyor"



DURMAK YOK YOLA DEVAM: Milletimiz kendisi için, çocukları için, geleceği için, güvenliği ve refahı için neyin doğru olduğunu biliyor. Bize düşen hakikatleri anlatmaktır. 16 Nisan'da söz de karar da mühür de milletimizdedir. İnanıyorum ki milletimiz tarihi bir oranla evet diyerek ülkemizi geleceğe taşıyacak Cumhurbaşkanlığı sistemini sahiplenecek. 39 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. Sadece Ankara değil, bütün Türkiye.

VARSIN SAÇMALASINLAR: Milletimizin 16 Nisan'da niçin evet dediğini bilmesi çok önemli. Varsın 'hayır'ı savunanlar saçmalayıp dursunlar. Biz kafalardaki tüm sorulara berrak cevaplar vererek 'evet'imizi anlatacağız. Yeni sistem terörü mü bitirecek diyenlere cevaben, evet, yeni sistem terör örgütlerinin kabusu olacaktır diyeceğiz. Yeni sistem işsizliği mi azaltacak diyenlere cevaben evet, yeni sistem sağlayacağı istikrarla ekonominin güçlenmesini sağlayacak adımların atılmasını kolaylaştıracak diyeceğiz. Yeni sistem demokrasiyi daha güçlü hale mi getirecek diyenlere cevaben evet, yeni sistem doğrudan milletin iktidarını temin ederek demokrasiyi güçlendirecektir diyeceğiz. Tek millet için evet, tek bayrak için evet, tek vatan için, evet tek devlet için evet.

AVRUPA'DAKİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL DİLİYLE KONUŞUYORUZ: Türkiye'yi Avrupa'da istemeyenler, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika'da isteseler de istemeseler de Türkiye'yi şu anda Avrupa'daki tüm kardeşlerim dinliyor. Bu toplantı orada izleniyor, şu anda bizi dinliyorlar. Biz oralardaki kardeşlerimizle gönül diliyle konuşuyoruz zaten, sıkıntımız yok.