FETÖ okullarına kilit

Başbakan Yıldırım: Ürdünlüler, 15 Temmuz’un ardından ülkedeki FETÖ okulunu kapattı ve elemanlarını sınır dışı etti. Ürdünlülerin bu dayanışmasını unutmayacağız
Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Ürdün'ün 15 Temmuz sürecinde Türkiye'yi yalnız bırakmadığını belirterek, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Başbakan Binali Yıldırım ve Ürdün Başbakanı Mulki ortak basın toplantısında konuştuFETÖ OKULUNU KAPATTI
"Ürdünlüler 15 Temmuz'un ardından ülkelerindeki FETÖ okulunu kapattı ve elemanlarını sınır dışı etti" diyen Yıldırım şu mesajları verdi.
HEDEF 3 MİLYAR DOLAR: Geçen yıl itibariyle 813 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz maalesef iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. İlk önce bu rakamı 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak için karşılıklı adımları atma kararı aldık.
MUHATAPLARIMIZA İLETTİK:
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PYD gibi, PKK terör örgütü ile aynı karakteri taşıyan terör örgütlerinin, bazı müttefiklerimizle terörle mücadelede ortak seçilmiş olması bir talihsizliktir. Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceği, bunun olsa olsa yeni bir terör örgütünü büyüterek sorunları içinden çıkılmaz hale getireceğini muhataplarımıza açık şekilde ifade etmiş bulunuyoruz.
Ürdün Başbakanı Hani el Mulki, Başbakan Binali Yıldırım'la ortak basın açıklaması yaptı.
KUDÜS İÇİN HEPİMİZ SORUMLUYUZ: Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarını seslendiren iki ülke Ürdün ve Türkiye'dir. Bu bağlamda İsrail'in yerleşim politikasından ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması planından duyduğumuz kaygıyı bir kez daha ifade etmek isterim. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün muhafazası sadece Arap camiasının değil, aynı zamanda tüm İslam dünyası için önem arz etmektedir ve bu konudaki sorumluluk hepimizindir.
AKABE BÖLGESİ CANLANDIRILACAK: Akabe Endüstri Bölgesi'nin canlandırılması, Türkiye'den yatırımcıların oraya çekilmesi için yapılabilecek önemli işler var. Bunun için hem hava ulaşımının hem de deniz yolu ulaşımının cazip hale gelmesi lazım. İş âlemini de işin içine sokarak bölgenin canlanması için önemli bir adım atacağız. (Antalya'daki Suriye-Irak zirvesine ilişkin soru üzerine): Bugün ve yarın Antalya'da devam edecek toplantının amacı bölgede terörle mücadele ederken koordinasyonu nasıl sağlarız ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Tehdit ortak. Suriye'de barışı engelleyen terör unsurlarıdır. Gerek koalisyon güçleri gerek Rusya bu faaliyetleri yaparken mutlaka yakın bir iş birliği içinde olmaları gerekiyor. Bunun temin edilmesi için öncelik yapıyoruz. Geçmişte yaşanan hadiselerin tekrarlanmaması için. Ürdün Başbakanı Mulki ise Ürdün'ün Türkiye ile tamamen dayanışma içinde olduğunu belirtti. Mulki, Yıldırım'la görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geldi.
Mulki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya geldi.
KADIN ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ: Başbakan Yıldırım, dün ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Türk kadınının yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıktığını, çocuğunu da en iyi şekilde yetiştirdiğini, evladına gözü gibi baktığını dile getirdi. 15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'inin kadın olduğunu hatırlatan Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların üzerine korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir. O gece 11 kadınımızı, kadın kahramanımızı şehit verdik. Milletimiz onları asla unutmayacak" dedi.
'EVET'TE BEREKET VARDIR: Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak halk oylamasına da değinen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Güzel işler 'Evet' demekle başlar. Evlenirken 'Evet' diyoruz, eğlenceye giderken 'Evet' diyoruz, seyahate giderken 'Evet' diyoruz, arkadaşlık kurarken 'Evet' diyoruz. 'Hayır' kendisi zaten soğuk bir kelime. Yani reddetmek, 'Hayır' demek, insan fıtratına da çok uygun bir şey değil. Onun için 'Evet'te bereket var, 'Hayır'dan hayır gelmez diyoruz."