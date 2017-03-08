FETÖ okullarına kilit

Başbakan Yıldırım: Ürdünlüler, 15 Temmuz’un ardından ülkedeki FETÖ okulunu kapattı ve elemanlarını sınır dışı etti. Ürdünlülerin bu dayanışmasını unutmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Ürdün'ün 15 Temmuz sürecinde Türkiye'yi yalnız bırakmadığını belirterek, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım ve Ürdün Başbakanı Mulki ortak basın toplantısında konuştu