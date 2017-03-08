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İstanbul merkezli 32 ilde operasyonu

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 10:21
İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 32 ilde operasyonu düzenleniyor.

Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, /PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2 soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu ileri sürülen 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüpheliler arasında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şu ana kadar 40 kişinin gözaltına alındığı, operasyonların sürdüğü bildirildi.