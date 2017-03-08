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'ün babası, Kılıçdaroğlu'nu reddetti

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 10:03
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası, Kılıçdaroğlu'nu reddetti
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası, Kılıçdaroğlu'nu reddetti

PKK'nın makamına koyduğu bombayla olan Derik ı Muhammet Fatih babası Asım Safitürk, 4 aydır taziyeye gelmeyen ve referanduma günler kala bu yönde talepte bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sakarya'da partisinin spor salonunda düzenlediği toplantıya katılacak. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da ailelerini de ziyaret etmek istedi. Partinin yöneticileri şehit Muhammet Fatih 'ün Arifiye İlçesi'nde oturan ailesi ile görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermemesi üzerine Kaynarca İlçesi'nde şehit er Ömer Akkuş'un ailesinin ziyareti programa dahil edildi.

4 AYDIR NEREDESİN?

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, yerel yayın yapan bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdiğini söyledi. Asım Safitürk görüntülü açıklamasında, "Ya ben oğlumu kaybetmişim arkadaş. Sonra 4 ay oldu oğlum gideli, sen neredesin şimdiye kadar. 4 ay oldu 4 ay. Bunların işi takıyye. Hiç gelmesin. Referandumda evet oyu vereceğini söylerse kabul ederim " dedi.