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Tabut başında siyaset yaptı

KENAN GÜRBÜZ KENAN GÜRBÜZ
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017
Tabut başında siyaset yaptı
Tabut başında siyaset yaptı

Eski MHP Milletvekili 'in, 'nın ilçesine bağlı Şerefler köyünde için gittiği evde tabut başında siyaset yapması tepki çekti. Bir konferans için kente gelen Akşener, daha sonra yanındakilerle birlikte Dalaman ilçesi Şerefler köyünde bir cenaze evine gitti. Cenaze evinde yerde duran tabut ve cenazeye aldırış etmeyen Akşener, eski Dalaman Belediye Başkanı MHP'li Sedat Yılmaz ve CHP'li mevcut belediye başkanı Muhammet Şaşmaz ile siyaset konuştu. Akşener'in cenaze evinde siyaset yapması taziye evindekileri rahatsız etti. Taziye evinde bulunanlar şaşkınlık yaşarken, bazıları Akşener'in cenazeyi umursamadan yaptığı propagandayı cep telefonuyla görüntüledi.