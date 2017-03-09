7 seçim kaybettin hâlâ tek adamsın

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde ‘tek adam’ propagandası yapan CHP liderine böyle seslendi: Sen bırak da biraz memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin, hâlâ tek adamsın

Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Anadolu turunu sürdürüyor. İzmir-İstanbul arasını 2 saat 50 dakikaya indirecek olan İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa ayrımının açılışını yapan Yıldırım, ardından Kınık'ta halka hitap etti.

Yağmurlu havaya rağmen binlerce vatandaşın katıldığı açılış programında konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun hala sistemin değiştiğinin farkında olmadığını belirten Yıldırım, "Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı. Şimdi Başbakan ve Cumhurbaşkanı ayrı partiden olurlarsa ne olacak dedi. Biz de bunu diyoruz. Bu mevcut sistem bunu gerektiriyor. Anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:



HAYIR'DAN 'HAYIR' GELMEZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefi için evet. Evet de bereket vardır, hayırdan hayır gelmez. Bu sistem Erdoğan için değil her doğan içindir. Çocuklarımız için torunlarımız için, Türkiye'nin geleceği için daha güzel günler için, sürekli büyüme için, sürekli istikrar için, terörün ülke gündeminden tamamen çıkması için kararımız evet. İzmir'in kararı evet. Allah sizden razı olsun.



TEŞEKKÜR ETMEMİZ LAZIM

Şimdi bu Anayasa değişikliğine gelelim. Bu anayasa değişikliğini anlatalım diye uğraşıyoruz. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı. Şimdi Başbakan ve Cumhurbaşkanı ayrı partiden olurlarsa ne olacak dedi. Sağ olsun bizim anlatamadığımızı tüm Türkiye'ye anlattı. Biz de bunu diyoruz. Bu mevcut sistem bunu gerektiriyor. Anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Bir detay var. Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil. O da yorgunluğuna verelim. Bu gelen sistemle artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kriz olmaktan çıkacak. 1971'de meclisin etrafını kuşatan askerler, 'şu ismi seçmezseniz meclisi bombalarız' dediler. AK Parti dönemine geldik. 2007'de bize Cumhurbaşkanını seçtirmediler. 367 icadını çıkardılar. Biz bunları tanımayız dedik. Millete gideriz, dedik.

Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz, hayır diyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz hayır diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, Marmaray'ı yapıyoruz, Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz, Konak Tüneli'ni yapıyoruz onlara da hayır dediler. Ama bitince en önce onlar geçtiler.

PKK, FETÖ, DEAŞ bir olmuş diyorlar ki, evet çıkarsa biz biteriz. İnşallah evet çıkacak, bitecekler. Milletin başının belası olmaktan bunları defedeceğiz. Birliğimize beraberliğimize zarar veren bu alçakları, bu mikropları bu ülkenin sınırından söküp atacağız.



7 SEÇİM KAYBETTİN HÂLÂ...

Kılıçdaroğlu 'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz, onun başbakanlığı gitmesin diye çalışıyoruz'... Ya sen Binali'yi ne yapacaksın. Bu ülke kazanacaksa bin Ali de bir Ali de feda olsun. Sen bırak da biraz memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin, hâlâ tek adamsın.

Kınık'taki programının ardından karayoluyla Aliağa'ya giden Başbakan Yıldırım, Bergama ilçesinde bir kafe önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, şunları söyledi: Biz tarihimizi de biliyoruz, geçmişimizi de biliyoruz, geleceğe de emin adımlarla yürüyoruz. Onlar da çalışıyor ama boşa çalışıyor. Kafa yanlış işlere çalışıyor. Laf üretmek için çalışıyorlar. Garibanın (Kılıçdaroğlu'nun) daha anayasa değişikliğinin ne getireceğinden haberi yok.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, sistemde başbakanlığın kaldırılacağı bilgisinin farkında olmadığını ortaya koyarak, "İki ayrı partiden cumhurbaşkanı ve başbakan çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına" dikkat çekmiş, "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulunmuştu.



ADRESİNE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI GÖNDERİLDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasa değişiklik teklifini içeren dosya ve hazırladıkları "Evet" gazetesi postayla gönderildi. Dokümanlar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş tarafından PTT Ulus Şubesi'nden Kılıçdaroğlu'nun adresine postalandı.



