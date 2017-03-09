İzmir'de Aliağa'da STK temsilcilerine seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü, Turgut Özal'a neler oldu hepimiz biliyoruz. Rahmetli Erbakan, medya, vesayet odakları, iş adamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17-25 Aralık'ta Davos görüşmesini bahane ederek Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu FETÖ'cüler vatan hainliği ile suçlamadılar mı? Başbakanlıktan alaşağı etme planları yapmadılar mı?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde meydanlarda, millete yeni bir anayasa sözünü verdiklerini belirterek, "Sadece biz vermedik, bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. "O partiler, o sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesindeki ENKA Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlara hitap etti.

'Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü'

Aliağa'daki vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım, katılımcıların "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" marşına eşlik ederek, "İzmir kararını verdi ve 'evet' dedi. " diye konuştu.

15 yıldır memlekete hizmet etmekten yorulmadıklarını belirten Başbakan Yıldırım, AK Parti olarak her an milletle kalp kalbe, omuz omuza bulunduklarını bildirdi.

- "TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK"

AK Parti'yi halkın kurduğunu anlatan Yıldırım, "Milletten aldığımız güçle her türlü engeli aştık. Vesayet odaklarına asla boyun eğmedik. Emanetinizi emanetimiz bildik, canımız pahasına sahip çıktık. Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir iş yapmadık. 2002'den bu yana ülkemizi, bu güzel Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bütün terör örgütlerini bu ülkede bir daha gelmemek üzere yok etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, birilerinin hayal bile edemediği büyük projeleri gerçekleştirmenin gururu ve güveniyle halkla birlikte olduklarına işaret etti.

- "BİZE DURMAK YAKIŞMAZ"

15 yıllık AK Parti döneminin Türkiye siyasi hayatında çok önemli bir milat olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülke, millet, gençler ve gelecek için yeni bir yolculuğa çıktık. Biz çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in nesliyiz, torunlarıyız. Bize durmak yakışmaz. Her daim daha iyinin, daha güzelin daha doğrunun arayışı içinde olduk. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişime duyarsız kalanların ayak direyenlerin, ayakta durma şansları yoktur. 80 model bir darbe anayasası ile Türkiye'nin bu değişimi gerçekleştirmesi imkansızdır. Bu ülkenin büyümesinin gelişmesinin, kalkınmasının önünü tıkamaya hiç ama hiç kimsenin hakkı yoktur. 16 Nisan tarihi yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş olacak. Geleceğin anahtarı bir kez daha sizin elinizde . İnanıyorum ki 16 Nisan'da vereceğiniz karar ve oylarla Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapısını sizler açacaksınız. Demokrasimize çağ atlatacaksınız."

"Engelleri aşa aşa bugünlere geldik"

- "VESAYETÇİ ANLAYIŞ MEVCUT ANAYASADA ISRAR EDİYOR"

İktidarları döneminde büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, bütün zorluklara, engellemelere rağmen, Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini kaydetti.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde meydanlarda millete söz verdiklerini anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen seçimlerde meydanlarda bu millete yeni bir anayasa sözü verdik. Sadece biz vermedik. Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. O partiler, o sözü verenler ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi ve ülkenin daha da büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış tam da bu nedenden dolayı bu mevcut anayasada ısrar ediyor. İstiyorlar ki bu antidemokratik sistem seçilmişlerin tepesinde sürekli bir Demokles'in kılıcı gibi sallansın. Adına 'parlamenter sistem' dedik ama yıllardır bir türlü bu sistemi demokratik işleyen bir sistem haline getiremedik. Siyaset üzerinde hep baskılar oluştu. Türkiye'yi yönetmek cesaret işi sayıldı."

Bu sistemin Adnan Menderes'i idama götürdüğünü vurgulayan Başbakan Yıldırım, merhum Turgut Özal'ın başına neler geldiğini bildiklerini aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye son 2 ayda 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdiğini belirterek, "Bu iş nasıl oldu, istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla olur. Millete kriz hikayeleri anlattılar, korku pompaladılar ama hiçbiri işe yaramadı." dedi.

Başbakan Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesindeki Taksi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Dünyada bir ekonomik kriz olduğunu, bundan Türkiye'nin de nasibini aldığını belirten Yıldırım, kasım ayında bu kriz başlayınca "Biz bu krizin üstesinden geleceğiz, hiçbir şekilde endişe etmeyin" dediklerini ve tedbirleri aldıklarını anlattı.

İşlerini sağlama aldıklarını, şu anda borsanın Türkiye'de son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son 2 ayda 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş nasıl oldu, istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla olur. Millete kriz hikayeleri anlattılar, korku pompaladılar ama hiçbiri işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliğini başlattık. 2 milyon kardeşimize 2017 yılı içerisinde iş, ekmek kapısı bulacağız. Bunun için kolları sıvadık. Daha 2 ay içerisinde, ocak ve şubatta 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu. İnşallah yıl içerisinde her tarafta iş alanları açılacak, yatırım artacak. Cazibe merkezleri programlarını ilan ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde yatırımlar birbiri arkasından gelecek ve oradaki vatandaşlarımız artık buralara göç etmeyecek. Hayatını orada kazanacak, geleceğini orada arayacak. İşte amacımız Türkiye'nin doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini hep bir etmek. Ülkeyi bölünmüş yollarla böldük hayatları kurtardık, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."

-"16 NİSAN MEMLEKETİMİZ İÇİN AYDINLIK YARINLARIN BAŞLAYACAĞI GÜNDÜR"

Başbakan Yıldırım, birilerinin yaptıkları dünyanın en büyük havalimanına, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'ne 'hayır' dediğini, denizin altından trenleri geçirdiklerini, Marmaray'ı yaptıklarını, ona da 'hayır' dendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz, ona da 'hayır' diyorlar. Konak Tüneli'ni yaptık, ona da 'hayır' dediler. Ama bitince en önce onlar geçtiler. Bunların huyu böyle, 'hayır', 'hayır', bittikten sonra bakarsın kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler 'evet' demekle başlar, hayırdan 'hayır' gelmez, hayır soğuktur. Evlenirken ne diyorsunuz, 'evet', hadi yemeğe gidelim, hadi gezmeye gidelim deyince ne diyorsunuz? Güzel işler hep 'evet'le başlar. Onun için 16 Nisan memleketimiz için aydınlık yarınların başlayacağı gündür. 18 Mart'ta Çanakkale'de ecdadımızın yedi düvele mum tutturduğu 'Çanakkale geçilemez, geçilmez' dediği o boğaza dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. İşte hizmet, işte millet. Şehir hastanelerini bir bir tamamladık."

İzmir'in ilklerin, mert, yiğit, çatal yürekli efelerin şehri olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, vatan savunması için ilk kurşunun burada atıldığını, Kurtuluş Savaşı'nın burada zaferle noktalandığını, ilk iktisat kongresinin İzmir'de toplandığı ve Türkiye'nin ekonomisinin kararlarının alındığını, çok partili hayatın başlangıcı olan Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'nin İzmir'de kurulduğunu anımsattı.

"İzmir demokrasinin, geleceğin merkezidir" diyen Yıldırım, ilk uluslararası fuarın burada açıldığını, ilk futbol maçının burada yapıldığını, Türkiye kupasını alan ilk Anadolu takımı olan Altay'ın İzmir'in takımı olduğunu hatırlatarak, "İzmir'in ilkleri saymakla bitmez. Evelallah İzmir 16 Nisan'da bir ilki daha başaracak, sandıkları 'evet' oylarıyla dolduracak. Farkını bütün Türkiye'ye gösterecek. Memleketime, şehrime, İzmir'e güveniyorum. İzmir her zaman yüzümüzü güldürdü, mahçup etmedi, inşallah bu referanduma da İzmirli kardeşlerim gereğini yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "ANAYASA ARTIK TÜRKİYE'YE KAFİ GELMİYOR"

Başbakan Yıldırım, anayasanın artık Türkiye'ye kafi gelmediğini, bu elbisenin bu bedene uymadığını belirterek, gençliğin yeni anayasa istediğini kaydetti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Yıldırım, kadınların toplumun çimentosu olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sevgili hanımefendiler, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız meydanlara davet ettiğinde bu alçak FETÖ örgütüne karşı ülkeyi savunmak, demokrasiyi kurtarmak, ay yıldızlı bayrağı göklerden indirmemek için meydanlara ilk koşan sizlerdiniz. O gün meydanlardaki bütün insanların yarısı kadınlardan oluştu. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere çok güveniyoruz. 16 Nisan sizin zaferiniz olacak. Gençlerimizi ihmal etmiyoruz. Gençlerimiz, bu anayasa değişikliği en önemli imkanı size getiriyor. 18-25 yaş arasında 8 milyon genç kardeşimize siyasetin kapılarını açıyor. Ana muhalefet buna neden karşı çıkar anlamıyorum. Gençlerin siyasete girmesini kıskanıyor musunuz? Gençler siyasete gelecek, rekabet artacak siyasete hareket gelecek."

Başbakan Binali Yıldırım, iki başlı sistem var olduğu müddetçe Türkiye'nin korkularının devam edeceğini belirterek, "Bu duvara ekonomi çarpacak, krizler olacak, kazanımlarımız tekrar yok olacak. Ülkenin siyaseti, huzuru, birliği, beraberliği yara alacak. Biz Türkiye'nin kazanımlarının elde ettiklerinin geldiği noktadan geri gitmesini asla istemiyoruz." dedi.

Yıldırım, Kınık Taksi Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, İzmir için önemli hizmetler yaptıklarını, Kınık'a doğalgaz getirdiklerini, ilçede organize tarım sanayi merkezi kurmak için çalışmaları başlattıklarını, Bakırçay Üniversitesine bağlı ziraat fakültesini buraya yapacaklarını, İZBAN'ı da Kınık'a kadar uzatacaklarını belirtti.

Kınık'a 15 yılda 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hizmetleri de getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Bizden önce hiç devlet hastanesi olmayan Kınık'a hastane yapıyor muyuz? 276 konutu inşa ediyor muyuz? İnşallah bu yıl sonuna kadar hepsini tamamlayacağız. 2 aile yaşam merkezi yaptık. Bu hafta açılışını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz yılmadan vatandaşın yüzünü güldürmek için çalıştıklarına işaret eden Yıldırım, "Bu bahar bir başka güzel olacak yurdumun her köşesinde. Bakın değerli kardeşlerim, bu terör örgütleri, PKK, FETÖ, DEAŞ hep bir olmuş, 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Diyorlar ki 'Eğer evet çıkarsa biz biteriz'. İnşallah 'evet' çıkacak. Terör örgütleri de bitecek. Milletin başının belası olmaktan bunları defedeceğiz, milleti bu beladan kurtaracağız. Kardeşliğimizi bozan, birliğimize beraberliğimize zarar veren bu alçakları, bu mikropları bu ülkenin sınırlarından kovup atacağız, kazıyıp atacağız inşallah." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'de tamamlandığını, düşmanın burada denize döküldüğünü hatırlatan Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapılarını aralamak da yine İzmir'den başlayacak." dedi.

- "BU ANAYASA MİADINI DOLDURDU"

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Binali Yıldırım fanidir gelir geçer, Recep Tayyip Erdoğan fanidir gelip geçer. Bu değişiklik Erdoğan için değil her doğan için. Bu anayasa miadını doldurdu. Geçmişe baktığınızda bu sistemin istikrar getirmediğini görüyoruz. 2 başlı sistemin var olduğu müddetçe Türkiye'nin korkuları da önümüzdeki dönemde devam edecek. Bu duvara ekonomi çarpacak, krizler olacak, kazanımlarımız tekrar yok olacak. Ülkenin siyaseti, huzuru, birliği, beraberliği yara alacak. Biz Türkiye'nin kazanımlarının elde ettiklerinin geldiği noktadan geri gitmesini asla istemiyoruz."

Yıldırım, 2001'de yaşanan krizi hatırlatarak, anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla Türkiye'nin bir gecede yüzde 100 fakirleştiğini belirtti. Yıldırım, "Ne oldu, 637 milyar uçtu gitti. 14 senedir borç ödüyoruz. Bıraktıkları bu krizin faturasını ödüyoruz. ama ödedik, hepsini bitirdik Allah'a şükür ve üstüne üstlük de büyük projeleri de gerçekleştirdik." dedi.

- "BAŞBAKANIMIZ SÖYLEDİ BİZ YAPTIK"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yağmur altında bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, bereketli bir günde Kınık'da bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bakanlığının İzmir'e 43 katrilyonluk yatırım yaptığını dile getiren Eroğlu, Kınık'da da yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Eroğlu, bölgenin sulanması için gerekenlerin yapıldığını bildirerek, "Burada bir köprü yıkılmıştı, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in köprüsü. Bunu aslında Büyükşehir Belediyesinin yapması lazımdı normalde, Başbakanımız söyledi biz yaptık. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' demeliyiz." dedi.

- DOĞALGAZ MEŞALESİNİ YAKTI

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından sahneden vatandaşlara karanfil ve santranç takımı attı.

Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve AK Parti İzmir milletvekilleriyle sahneden vatandaşları selamladı.

Miting alanının yan tarafında bulunan Maden Şehitleri Parkı'nın açılışını da yapan Başbakan Yıldırım, daha sonra parkı gezdi, ilçeye doğalgaz getirilmesi nedeniyle doğalgaz meşalesini yaktı.

Başbakan Yıldırım daha sonra Kınık Belediyesini ziyaret etti.