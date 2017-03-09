Güneydoğu’ya ‘evet’ dedirten 10 reform

AK Parti’nin saha çalışması Güneydoğu’da ‘evet’in yüksek ses olduğunu ortaya koydu. Ensarioğlu, “Bölgede halk silahlı vesayeti bitirmek istiyor” dedi

AK Parti, vatandaşın nabzını tutmak için kamuoyu yoklamalarına büyük önem verirken, her bölgeye yönelik de saha çalışması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sahaya çıkmasıyla da "evet" oyları ivme kazandı. AK Parti Genel Merkezi'nce yürütülen saha çalışmasına göre Doğu- Güneydoğu'nun kararını etkileyen 10 neden şöyle:



1 VATANDAŞ KAYYUMLARDAN MEMNUN: Belediyeler militan yuvası olmaktan kurtarıldı. Kayyumlar vatandaşa hizmet ediyor. Yıllardır hiçbir şey yapılmayan yollara asfalt dökülüyor, çöpler toplanıyor, sokaklar temizleniyor.



2 ÇUKUR DEĞİL HİZMET: İş makineleri artık çukur kazmak için değil hizmet için kullanılıyor.



3 EKSİKLER YERİNDE TESPİT EDİLİYOR: Vatandaşın sorunuyla birebir ilgileniliyor, eksikleri yerinde tespit ediliyor.



4 TERÖR YANLISI KAYIRMACILIK BİTTİ: Terör örgütü üyeleriyle doldurulan belediyelerde işe alım, ihalelerde kayırmacılık son buldu.



5 İLÇELERE, KÖYLERE ANINDA HİZMET: İlçe belediyelerinin ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.



6 ELEKTRİK, SU SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR: Bölgedeki vatandaşın elektrik, su gibi hizmetlere ilişkin taleplerine merkezden hızla yanıt veriliyor.



7 ÇOCUKLAR GÜVENDE: Terör örgütü PKK'nın çocukları zorla dağa götürme başta olmak üzere zorbalıkları son buldu.



8 SANDIKTA TERÖR BASKISI BİTTİ: Terör örgütünün sandık baskısı son buldu, vatandaş özgür iradesiyle sandığa gidiyor.



9 SOSYAL YARDIMLARDA ADALET: Bölgenin ekonomik çehresi değişiyor. Cazibe merkezi projesi ile bölgeye yönelik yatırımla birlikte istihdam alanları da artıyor. Sosyal yardımlar adil şekilde dağıtılıyor.



10 HDP BÖLGEYİ TEMSİL ETMİYOR: Çukur siyasetinin faturasını sokaktaki vatandaş, esnaf ödedi. Vatandaş silaha sarılan terör örgütünün güdümünden çıkmayan HDP'nin bölge halkını temsil etmediğini düşünüyor.



BÖLGEDE SİLAHLI VESAYET BİTİYOR

AK Parti MKYK Üyesi Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, bölgedeki 'evet' rüzgârını SABAH'a şöyle değerlendirdi: CHP'nin yeni sisteme karşı olmasını anlıyoruz. Doksan yıldır savundukları sistem, seçkin elitlerden halka devredilecek. HDP'nin ortaya sürdüğü hayırla ilgili hiçbir argüman halkı tatmin etmiyor. Kürtler, Aleviler, Saadet Partisi'nin temsil ettiği muhafazakâr kesimin mevcut sistemi savunması kadar büyük çelişki yok. Halkın iradesi üzerine kurulan silahlı vesayet ve belediyelerin tehdit aracı olarak seçimlerde kullanılması mümkün olmayacak. Halkın iradesinin her alana güçlü şekilde yansıyacağı bir siyasi model yaşama geçecek. Bu güçlü yönetim sistemi Türkiye'nin kronik sorunlarını da çözecek.