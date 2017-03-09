X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Ümraniye'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 5 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de ü devrildi: 5 yaralı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 19:41
Ümraniye'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 5 yaralı!
Ümraniye'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 5 yaralı!

'de TEM Yanyol'da seyir halindeki ü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. da otobüs içerisinde bulunan 5 hafif yarlandı.

, Tem Yanyol istikameti Şerif Ali Mevkii'nde saat 18.00'da meydana geldi.

İddiaya göre, personelini taşıyan 34 UY 5474 plakalı ün frenleri boşaldı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurmak için kaldırıma sürttü. O sırada kontrolden çıkarak elektrik direğini deviren otobüs ters dönerek devrildi. Kazada, otobüste bulunan çevik kuvvet lerinden 5'i hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 5 polis ambulanslar ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler olay yerinde çevre güvenliği aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otobüs itfaiye vinci tarafından kaldırıldı. Otobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görgü tanığı ise otobüsün frenlerinin patladığını ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiğini söyledi.