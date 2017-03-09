"Yapılamaz denenlere en büyük cevap 'Diriliş Ertuğrul' dizisidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRT, dönem dizileriyle çok önemli bir adım attı. Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisine ve TRT ekibine övgülerde bulundu.

"TRT, dönem dizileriyle çok önemli bir adım attı. Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur. İnanıyorum ki bu ekip bundan sonra çok daha farklı dizileri arka arkaya getirecektir. 13 yaşında torunum sadece yayınlandığı akşamı değil, tekrarını da izliyor. Daha küçük torunlarım da izliyor. Onlara özgüven kazandırıyoruz. Körfez ülkelerini ziyaretimde herkes 'çok güzel bir dizi, bunları biz de alalım' diyordu. Şimdi yeni bir adım daha atılıyor Sultan Abdülhamid'le ilgili. Kut'ül-Amare ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyorum." dedi.

'Tüm dünya hayranlıkla izliyor'

DİRİLİŞ'TE GERİLİM ARTIYOR