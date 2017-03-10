AK Partili başkana hain saldırı: 1 ölü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde PKK'nın saldırısına uğrayan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın yanında bulunan ağabeyi Murat Ayhan (37) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tayfun Ayhan ve iki kardeşine, evlerine girmek üzereyken bir kişi tarafından ateş açıldı. Ağır yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Murat Ayhan kurtarılamadı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Belde başkanımız ve diğer kardeşinde herhangi bir yaralanma yok. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için ilçe merkezi ve çevresinde operasyon başlatıldı" dedi.