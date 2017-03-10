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li başkana hain saldırı: 1 ölü

AA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017
AK Partili başkana hain saldırı: 1 ölü
AK Partili başkana hain saldırı: 1 ölü

'nin ilçesinde 'nın saldırısına uğrayan Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın yanında bulunan ağabeyi Murat Ayhan (37) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tayfun Ayhan ve iki kardeşine, evlerine girmek üzereyken bir kişi tarafından ateş açıldı. Ağır yaralanan ve Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Murat Ayhan kurtarılamadı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Belde başkanımız ve diğer kardeşinde herhangi bir yaralanma yok. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için ilçe merkezi ve çevresinde operasyon başlatıldı" dedi.