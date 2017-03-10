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Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun siyaset anlayışı zavallı

ANKARA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017
Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun siyaset anlayışı zavallı
Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun siyaset anlayışı zavallı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafı için, isim vermeden "Anayasa'yı okumadan 'hayır' turuna çıkan, zavallı siyaset anlayış ve savruluşundan kurtulmak için 'evet' diyeceğiz" dedi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Bahçeli, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonunun normal sınırlara henüz inmediğini belirtti. Bahçeli, "Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler" ifadesini kullandı.