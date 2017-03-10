Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Düzce’de Referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “2001 yılında sabah bir uyandık kışın ortasında millet yarı yarıya fakirleşmiş, borcu 2 kat uyanmış faizler yüzde 7500’ü bulmuştu” dedi. Kılıdaroğlu'nun geçen referandumda sandığı bulamadığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Bari bu sefer gitsin EVET versin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Düzce'de referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Biz ancak muhtırayı milletten alırız, o muhtırayı aynen iade ettik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"KILIÇDAROĞLU DİNLE..."

Yetmedi, bu sefer siz misiniz bize Cumhurbaşkanı seçtirmeyen o zaman millete gideriz dedik. Türkiye yüzde 79 evet verdi. Düzce hazır mı? 81'i bulacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Sistemin bozukluğu buradan belli oluyor. Milletin kendisini temsil etme yetkisiyle meclise gönderdiği kişiler Cumhurbaşkanını seçemiyor. Muhtıralarla millete ayar veriyorlar, yetmedi, 17 - 25 kumpası, o da yetmedi altın vuruşlarını kendilerince 15 Temmuz'da vurmak istediler. Ama bu millet mermilerin önüne kendini siper ederek alçaklara bu dünyayı dar ediyor. İşte bu gençliğe siyaseti çok gören milletvekilliğini çok gören Kılıçdaroğlu dinle! İşte gençlik, işte gelecek. Demek ki birileri darbe anayasasını mevcut sisteminden nemalanıyor. Aba altından sopa gösteriyorlar. Yaptığımız değişiklikle siyasi tıkanıkları alaşağı edeceğiz. Çarpışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak. İstiyoruz ki Türkiye artık hep baharı yaşayalım.

"ELLER AY'A BUNLAR YAYA"

Bakın bu anayasa değişikliğinde ne var ne yok... Artık yetki doğrudan millete geçiyor. Vatandaş milletvekili ile cumhurbaşkanı seçimini aynı gün yapıyor. Kemal Bey bizim anlatamadığımızı sen en güzel şekilde anlattın. Aslında teşekkür etmek lazım. Ama yardımcısı çıktı dedi ki Kemal Bey aslında hepsini biliyor ama tersinden okudu dedi. Eller ay'a bunlar yaya. Bu sefer o tutmadı, cahillikleri ortaya çıkınca çevir kazı yanmasın. Şimdi diyor ki ben onu öyle demek istemedim. Efendim Cumhurbaşkanı seçildi bir partiden. Meclisteki çoğunluk başka partiden olunca ne olacak diyor. Sen demiyor muydun tek adam olacak. Demek ki değilmiş. Meclis olacakmış. Meclis yasama yapıyor Cumhurbaşkanı da yürütme. Her iki kurumda 5 yıl boyunca milletten aldığı yetkiyle vazifesini yapacak. Siz kürsüleri işgal ederken biz her şeyi hesap ettik. Meclis ve Cumhurbaşkanının seçime gitmesi yetkisi var ama bir şartla. Meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı da gidiyor.. Giderlerse hep beraber dururlarsa hep beraber. Onun için anlaşacaklar, 5 yıl milletin önüne sorun getirmeyecekler.

"KILIÇDAROĞLU GEÇEN REFERANDUMDA SANDIĞI BULAMAMIŞTI"

Kılıçdaroğlu geçen referandumda oy kullanacağı sandığı bulamamıştı. Bence bu sefer gitsin evet versin. Bir de HDP var. Bunlar bölücü. Bunlar Kandil'in taşeronu. O Kandil'i de başlarına yıkacağız, taşeronlara da gereğini yapacağız. Kimse bu büyük ülkeyi bölmeye, parçalamaya, kardeşliğimizi bozmaya gücü yetemez. Türk, Laz, Gürcü, Çerkez, Alevi, Sünni, ayyıldızlı bayrak bizim. Düzce Meydanı'ndan söz veriyorum. Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi her tarafı, 780 bin kilometre karenin her karış toprağı bizimdir, biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz. 16 Nisan 'evet' oylarınızla yeni Anayasa'yı yürürlüğe sokacağız ve ülkemizi bölmeye çalışan PKK, FETÖ, DEAŞ ve bilumum örgütlerinin de defterini düreceğiz. Kimse bu ülkeyi bölmeye asla ve asla cesaret edemeyecek.