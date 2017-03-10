Eczacıbaşı Holding'ten ilk açıklama

İstanbul Büyükçekmece'den gelen son dakika haberine göre ilçede bulunan yan yola helikopter düştü. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı Holding CEO'su da olay yerindeydi. Bülent Eczacıbaşı, "Helikopterde 1 yöneticimiz, Rusya'daki firmamızın yöneticisi, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir şirkete ait helikopter düştü. Edinilen bilgilere göre pilot dahil 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden itfaye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri çevrede gereken önlemleri aldı. Kaza nedeniyle D-100 çift kapandı.

"KAZANIN NEDENİ KONUSUNDA NET VERİ YOK"

Büyükçekmece'de düşen helikopterin enkazının bulunduğu bölgeye gelerek kontrollerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, "Helikopter, 11.21 sıralarında Büyükçekmece E5 karayolu üzerinde şuan henüz net olmayan bir sebeple E5'e düşmüş bulunmakta. İlk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Başsavcımız, adli tıp kurumu uzmanları ve yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunuyor" diye konuştu. Uçağın nasıl düştüğü sorusu üzerine Vali Şahin, "Bütün bunlar teknik detaylar. Teknik ekipler bunu belirleyecekler, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Net bir şey yok. Arkadaşlar bütün bunlar o andaki hava durumunun alınacak raporuna, teknik incelemenin sonuçlarına bağlıdır. Şu anda vereceğimiz bilgiler eksik olabilir yanlış olabilir. Kazanın nedeni hususunda şuanda elimizde net bir veri yok. Başsavcımız burada çalışıyor. Adli tıp uzmanları çalışıyor. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor" şeklinde konuştu.

BÜLENT ECZACIBAŞI, HELİKOPTERDE KİMLERİN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Olay yerinde bulunan Eczacıbaşı Holding CEO'su Bülent Eczacıbaşı yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmiyoruz" dedi. Bülent Eczacıbaşı, "Helikopterde 1 yöneticimiz, Rusya'daki firmamızın yöneticisi, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı. Sanırım Bozöyük'teki tesislerimize gidiyordu. Helikopter tam donanımlı bir helikopterdi" şeklinde konuştu.

İŞTE HELİKOPTERDE BULUNAN 4 RUS YOLCUNUN İSİMLERİ

İstanbul Büyükçekmece'de düşen helikopterde bulunan 4 Rus yolcunun isimleri Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan olarak açıklandı.

Kazanın ardından yaşanan ilk görüntüler!

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